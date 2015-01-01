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बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:पोतियों को कंबल-खिलौने व तीन पोती की दादियों को शॉल ओढ़ाकर किया सम्मानित

कनीना2 घंटे पहले
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  • अभियान के तहत कनीना में दादी-पोती
  • चुनाव में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी से उनके आगे बढ़ने के नए द्वार खुलेंगे : एसडीएम

महिला एवं बाल विकास विभाग कनीना द्वारा शुक्रवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत दादी-पोती सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान इस मेहंदी प्रतियोगिता, रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्यातिथि एसडीएम रणबीर सिंह रहे जबकि अध्यक्षता सीडीपीओ सीमा ग्रोवर ने की।

इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास लता शर्मा, डॉ. नेहा व बीएमडी क्लब के चेयरमैन लक्की सिगड़ा विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम के दौरान मंच का सफल संचालन अमृत सिंह ने किया। मेहंदी प्रतियोगिता में हिमांशी, किरण, आशु, हरिना ने भाग लिया जिनमें किरण प्रथम, हिमांशी ने द्वितीय व आशु ने तृतीय पुरस्कार जीता।

रेसिपी प्रतियोगिता में अनीता ने गाजर का हलवा, अंकुरित मूंग चना, ओमवती ने मूंग का हलवा, आंवले का मुरब्बा, राजवंती ने बेसन के लड्डू, रेनू ने मूंग-चावल की खिचड़ी, संयोगिता ने साबूदाना की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, लवली ने सेरेलैक पौष्टिक भोजन, ममता ने बाजरे का चूरमा, माया ने गोंद के लड्डू बनाए। रेसिपी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी वर्कर को भेंट देकर सम्मानित किया।

इस दौरान सीडीपीओ सीमा ग्रोवर ने कहा कि जिसके घर तीसरी पोती ने जन्म लिया उसका यहां सम्मान किया गया है। उनके सम्मान में दादी को शॉल ओढ़ाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है साथ ही पोती को कंबल व खिलौने दिए गए हैं।

सीमा ग्रोवर ने बताया कि जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान के तहत गांव की सभा आंगनबाड़ी में उत्सव आयोजन किए जाते हैं। आसपास की सामाजिक संस्थाएं भी एक साथ जुड़कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गांव-गांव में आमजन को जागरूक कर रही हैं। जिस दादी के घर तीसरी पोती ने जन्म लिया यह उत्सव से कम नहीं है।

इसमें माता-पिता के साथ-साथ दादा-दादी भी बधाई के पात्र हैं। डॉ. नेहा ने कहा कि पोषण व स्वच्छता के बारे में सभी को अच्छे तरीके से जानना चाहिए। डॉ. नेहा ने पोषक तत्वों और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा कि खून की कमी से होने वाला एनीमिया रोग को हम अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं जिस में पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है। सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनाए जिससे लोहे की पूर्ति हो सके।

बीएमडी क्लब के चेयरमैन लक्की सीगड़ा ने कहा कि भ्रूणहत्या समाज का बहुत बड़ा पाप है। कन्या को बचाने के लिए माता-पिता की सोच बदलना आवश्यक है। उनका क्लब लगातार 8 वर्षों से कन्या जन्म पूजन महोत्सव मना रहा है आमजन की जागरूकता के कारण अब 1000 लड़कों पर 1022 लड़कियों का जन्म हो रहा है यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है।

मुख्यातिथि एसडीएम रणबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार व भारत सरकार लड़कियों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 में लिंगानुपात पर ध्यान देकर पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की जिसको लेकर विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, आंगनवाड़ी वर्कर, स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभाग भी लगातार जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। चुनावों में महिलाओं को आरक्षण बढ़ाया है।

आने वाले चुनाव में सरकार ने 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी कर दी है इससे महिलाओं के आगे बढ़ने व विकास के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में सभी लोग कोविड-19 की हिदायतों का पालन करें। विवाह-शादियों में मास्क का प्रयोग अवश्यक करें।

एसडीएम रणबीर सिंह ने दादी पोती सम्मान समारोह में उपस्थित आमजन व महिला बाल विकास के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उसके बाद दादी पोतियों को प्रशस्ति पत्र व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। पोतियों के लिए कंबल व खिलौने भेंट किए। इस कार्यक्रम में सुपरवाइजर मनीषा यादव, सुमन, ज्योति, कुसुमलता, मंजू, अनीता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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