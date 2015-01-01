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जागरुकता अभियान:पाथेड़ा में ग्राम सभा का आयोजन कर लोगों को टीबी के प्रति किया जागरूक

कनीना3 घंटे पहले
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गांव पाथेड़ा में शनिवार को टीबी जागरूकता को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्यातिथि के रूप में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर अमित कुमार उपस्थित रहे। इस दौरान युद्धवीर सिंह ने उपस्थित लोगों काे संबोधित करते हुए बताया कि दो सप्ताह से अधिक खांसी होना, वजन लगातार कम होना, भूख कम लगना व बुखार होना आदि टीबी के मुख्य लक्ष्ण है।

इनमें से कोई भी लक्ष्ण होने पर तुरंत बलगम की जांच करानी चाहिए ताकि समय रहते इस बीमारी पर अंकुश लगाया जा सके। मुख्यातिथि अमित कुमार ने बताया कि टीबी शरीर के किसी भी अंग पर हो सकती है जैसे त्वचा पर, हड्‌डी पर या कोई गांठ का होना आदि। भारत सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य लिया है। जोकि आम आदमी के सहयोग से ही संभव हो सकता है।

स्वास्थ्यकर्मी और आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर टीबी के मरीजों की पहचान कर रहे है ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही इस बीमारी की पहचान करके इलाज शुरू किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एएनएम सुमन, अंजू, आशा वर्कर गीता, मोना, कविता, पंच संजय, विनोद सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

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