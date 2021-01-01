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वारदात:पेट्रोल पंप मालिक व कर्मचारी को बदमाशों ने लोहे की रॉड से पीटा; 5 लाख रुपए, मोबाइल और एलईडी ले गए

कनीना2 घंटे पहले
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गांव कोटिया के पास स्थित एचपी के पेट्रोल पंप पर मारपीट कर जान से मारने का प्रयास करने व लूटपात करने का मामला प्रकाश में आया है। गुडगांव निवासी बिरेन्द्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मंगलवार दोपहर 1:10 बजे वह कर्मचारी गुजरवास निवासी हनुमान के साथ पेट्रोल पंप पर था। तभी महावीर, उसकी पत्नी मुनेश, राहुल, राजसिंह, रामचन्द्र व 10-12 अन्य युवक पिकअप में आए और उनके साथ मारपीट की। इस दौरान उन्होंने लोहे की राड से उसके सिर पर भी प्रहार किया।

लेकिन उसने रोक लिया। बिजेन्द्र सिंह ने बताया कि बदमाश ऑफिस से 5 लाख 15 हजार रुपए, उसका फोन, एलईडी, टीवी, बैड, फ्रीज, अलमारी व पंप से रिलेटेड कागजात, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक बुक, 1200 डीजल पाउच, गैस सिलेंडर, डीवीआर ले गए व पंप पर लगे कैमरों को तोड़ डाला। बिरेन्द्र ने बताया कि उसने इससे पहले भी 1 दिसंबर 2020 को पुलिस में शिकायत दी थी। उसके बाद दोबारा जान से मारने की धमकी पर 16 दिसंबर 2020 को शिकायत दी।

उसके बाद 22 दिसंबर 2020 को एसपी ऑफिस में शिकायत दी। उसके बाद 22 जनवरी 2021 को एसपी ऑफिस में शिकायत दी। बिरेन्द्र ने बताया कि उपरोक्त लोगों ने जबरन उसके पंप गुंडों की मदद से कब्जा कर लिया है व उसे पंप पर आने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे है। पुलिस ने बिरेन्द्र की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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