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अवैध शराब:पुलिस ने सूचना के आधार पर अवैध शराब बेचते हुए एक को किया काबू

कनीना2 घंटे पहले
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कनीना पुलिस ने सूचना के आधार पर कनीना-अटेली रोड़ पर नई अनाज मंडी के पास अवैध तरीके से शराब बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

जिसके पास से 18 बोतल देशी शराब की बरामद की गई है। एएसआई सतबीर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि चेलावास निवासी रविन्द्र नई अनाज मंडी के पास बाजरे की पुलियों में शराब छुपाकर बेच रहा है। सूचना के आधार पर रविन्द्र को मौके से गिरफ्तार किया गया है। जहां पर पुलियों के पास से शराब की दो पेटी बरामद की गई है। जिनमें से एक में 12 बोतल व दूसरी पेटी में 6 बोतल देशी शराब पाई गई है। पुलिस ने आरोपी रविन्द्र के खिलाफ धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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