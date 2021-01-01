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निर्णय:प्रजापति विकास समिति कनीना ने पेश किया 2019-20 का लेखा जोखा

कनीना5 घंटे पहले
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कनीना में बैठक करते प्रजापति विकास समिति कनीना के सदस्य। - Dainik Bhaskar
कनीना में बैठक करते प्रजापति विकास समिति कनीना के सदस्य।
  • गांव कोटिया में आयोजित की गई बैठक में पुरानी कमेटी को ही भविष्य में बने रहने का लिया निर्णय

गांव कोटिया में रविवार को प्रजापति विकास समिति कनीना के सदस्यों की बैठक प्रधान हवा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें वर्ष 2019-20 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। बैठक में समिति के चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। जिसके बाद सर्व सम्मति से पुरानी कमेटी को ही निर्विराेध चुन लिया गया। प्रधान हवा सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान कमेटी में कुछ नए सदस्य भी चुने गए है।

जो स्वेच्छा से कमेटी के सदस्य बने है। बैठक में प्रधान हवा सिंह ने सभी सदस्यों को समाज में फैली बुराइयों के बारे में लोगों को जागरूक करने की भी प्रभावी ढंग से सभी सदस्यों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सभी ने आपसी भाईचारा व प्रेमभाव बनाए रखने की शपथ ली। इस मौके पर प्रधान हवासिंह, उपप्रधान रामस्वरूप, सचिव प्रहलाद सिंह, सहसचिव टीकाराम, खजांची महावीर सिंह, ऑडिटर हरी सिंह, सहायक ऑडिटर अमीलाल, मेम्बर सुबे सिंह, सुभाषचंद, मंगतू राम, सुमेर सिंह, बाबू लाल, किशोरी लाल, राजेन्द्र सिंह, भूपसिंह, मामन सिंह, विरेन्द्र सिंह, रामकुमार, हीरालाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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