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अनाज मंडी:कनीना में 14184 क्विंटल बाजरे की एमएसपी पर खरीद

कनीना3 घंटे पहले
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कनीना कस्बे में शनिवार को भी सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद जारी रही। शनिवार को कनीना कस्बे से खंड के 492 किसानों से करीब 14184 क्विंटल बाजरे की खरीद की गई है। बता दें कि कनीना कस्बे में दो खरीद केन्द्रों कनीना मंडी व गोशाला रोड़ पर किसानों से बाजरे की खरीद की जा रही है।

हैफेड अधिकारी सतेन्द्र यादव ने बताया कि शनिवार को कनीना मंडी से 346 किसानों से 9950 क्विंटल बाजरे की खरीद की गई है। वहीं दो ढेरियों में मापदंड के अनुसार बाजरा न हाेने पर रिजेक्ट कर दिया गया है। कनीना मंडी स्थित खरीद केन्द्र से अभी तक 7000 किसानों से 205751 क्विंटल बाजरे की खरीद की जा चुकी है। इसके साथ-साथ बाजरे का उठान कार्य भी खरीद के साथ-साथ ही करवाया जा रहा है। शनिवार को कनीना मंडी से बाजरे के 19000 बैगों का उठान कार्य करवाया गया है। अभी तक कनीना मंडी स्थित खरीद केन्द्र से बाजरे के 373434 बैगों का उठान कार्य करवाया जा चुका है। बाजरे के 38068 बैगों का उठान कार्य बाकी है। जिसे भी जल्द ही पूर्ण करवा दिया जाएगा।

वहीं गोशाला रोड़ स्थित खरीद केन्द्र पर भी शनिवार को 146 किसानों से 4234 क्विंटल बाजरे की खरीद की गई है। उन्होंने बताया कि गोशाला रोड़ स्थित खरीद केन्द्र से अभी तक 1503 किसानों से 43406 क्विंटल बाजरे की खरीद की जा चुकी है। इसके साथ-साथ बाजरे का उठान कार्य भी खरीद के साथ-साथ ही करवाया जा रहा है।

शनिवार को गोशाला रोड़ स्थित केन्द्र से बाजरे के 4500 बैगों का उठान कार्य करवाया गया है। अभी तक गोशाला रोड़ स्थित खरीद केन्द्र से बाजरे के 60932 बैगों का उठान कार्य करवाया जा चुका है। वहीं बाजरे के 25880 बैगों का उठान कार्य बाकी है। जिसे भी जल्द ही पूर्ण करवा दिया जाएगा।

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