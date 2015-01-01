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आक्रोश:धनौंदा नहर के पास सड़क निर्माण का कार्य अधूरा, ग्रामीणों में रोष

कनीना2 घंटे पहले
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  • प्रशासन से मांग कर जल्द सड़क मार्ग को ठीक करवाने की उठाई मांग

कनीना से दादरी जाने वाले सड़क मार्ग पर धनौन्दा नहर के पास करीब आधा किलोमीटर दूर तक जर्जर पड़ी सड़क की वजह से लोगों को परेशानी हाेती है। गांव धनौन्दा के पूर्व सरपंच व मार्केट कमेटी के चेयरमैन ठाकुर रत्तन सिंह, ठाकुर किशनपाल सिंह, रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूर्ण सिंह तंवर, समाजसेवी पूर्ण सिंह परमार, वरिष्ठ समाजसेवी डाॅ. मुकेश सिंह तंवर, विकास प्रधान धनौंदा, रिटायर्ड इंस्पेक्टर बीर सिंह परमार, अशोक कुमार प्रधान, पूर्व सरपंच सुनील कुमार, नम्बरदार राजेन्द्र सिंह, ठाकुर पृथ्वी सिंह सहित अन्य लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि कनीना-दादरी सड़क को बनाने का अग्रमेंट सितंबर तक का था।

जिसमें ठेकेदार द्वारा कनीना से चिड़िया तक की सड़क को बनाना था। लेकिन ठेकेदार के द्वारा गांव धनाैन्दा के पास करीब आधा किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। करीब तीन माह का समय बीत जाने के बाद भी ठेकेदार ने इस सड़क मार्ग को अभी तक ठीक नहीं करवाया गया है। जिससे आमजन व वाहन चालकों को भारी परेशानियाें का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार व प्रशासन से मांग कर इस सड़क मार्ग को जल्द से जल्द बनवाने की मांग की है, ताकि इस रास्ते से जाने वाले वाहन चालकों व आस-पास के ग्रामीणों को राहत मिल सके।

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