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दीपावली पर्व के अवसर पर प्रतियोगिता का आयोजन:छात्राओं ने रंगोली बनाकर दिखाई रचनात्मकता

कनीना2 घंटे पहले
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कोसली रोड पर स्थित आरकेवाई विद्यालय परिसर में गुरुवार को दीपावली पर्व के अवसर पर दीया, थाली, मोमबत्ती सजाओ, मेहंदी लगाओ, रंगोली बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

जिसमें कक्षा नौवीं से 12वीं तक के बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करते हुए प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया। सभी बच्चो ने सुंदर-सुंदर दीये, थाली, मोमबत्ती सजाकर व रंगोली बनाकर सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया। दीपावली पर्व पर आयोजित इस प्रतियोगिता में मुस्कान, अर्चना, अनिता, आरती, शिवानी, सरिता, साहिल व निधि ने प्रथम स्थान, बबीता व दिव्या ने दूसरा स्थान एवं स्नेह और भारती ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के निर्देशक सुरेश कुमार, राज कुमार व प्राचार्य आरके कौशिक ने बच्चो के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की और दीपावली पर्व की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी।

मेहंदी में खुशी व काजल रही प्रथम कृष्णा पब्लिक स्कूल गुढ़ा में गुरुवार को दीपावली के उपलक्ष्य में मेहंदी, रंगोली, दीया सजावट व पोस्टर मेकिंग की प्रतियोगिताएं करवाई गई। मेहंदी में खुशी और काजल ने प्रथम, रंगोली में पूजा, कल्पना और सुजाता ने प्रथम, दीपक बनाओ प्रतियोगिता में मनुज व कामना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सीईओ रेखा छाबड़ा, निदेशक गुलशन छाबड़ा व प्राचार्य अशोक तंवर ने सभी विद्यार्थियों व शिक्षकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी।

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