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दुकानदारों से अपील:बाजार में नहीं करें वाहन पार्क, मालिक के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

कोसली4 घंटे पहले
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एसडीएम कुशल कटारिया ने उपमंडल के व्यापारियों, दुकानदारों से अपील की है कि वे दीपावली त्योहार के मद्देनजर ग्राहकों के बीच उचित दूरी बनाए रखें व दुकानों पर भीड़ ना होने दें। एसडीएम ने यह भी हिदायत दी कि दिवाली के त्योहार पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, ताकि आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि बाजार में किसी प्रकार का कोई वाहन पार्क न किया जाए, अन्यथा मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपमंडल मजिस्ट्रेट कुशल कटारिया ने कहा कि बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी दुकानदारों को मानक संचालन प्रक्रिया की पालना करनी होगी, ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके।

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