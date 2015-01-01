पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

महम:राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिशा सूचक बोर्ड टूटे, जानकारी नहीं मिलने से भटक रहे वाहन चालक

महम3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
मदीना टोल प्लाजा के पास पोल पर टूटा पड़ा दिशा सूचक बोर्ड।
  • मदीना टोल मैनेजर बोले- कुछ जगह बदल दिए, अन्य कोे जल्द सही कराएंगे

दिल्ली से हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों की सुविधा के लिए सड़क किनारे पोल पर लगाए गए दिशा सूचक बोर्ड खराब हो गए हैं। अनेक ऐसे बोर्ड हैं, जिन पर गांव व शहर को दर्शाने वाले चिह्न व दूरी के मानक गायब हैं। वाहन चालकों का कहना है कि दूर दराज से आने वाले लोग आधे अधूरे साइन बोर्ड से सही जानकारी नहीं मिलने से भटक जाते हैं।

रोहतक के बहु अकबरपुर गांव से हिसार तक टोल रोड का एक प्राइवेट कंपनी ने निर्माण किया है। वाहन चालकों से मदीना व हिसार के मयड़ गांव में टोल बैरियर लगाकर टोल टैक्स वसूला जाता है। कंपनी की ओर से रोड पर चलने वाले वाहन चालकों को सभी सुविधाएं दिए जाने का दावा भी समय-समय पर किया जाता है। वाहन चालक मनोज, सतवर, राजू ने बताया कि दिन के समय दूसरे शहर से आने वाले वाहन चालक किसी तरह पूछताछ करके अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रात में चलने वाले अंजान वाहन चालकों को टूटे हुए साइन बोर्डों से परेशानी होना लाजमी है।

पांच माह से संबंधित कंपनियों ने नहीं किया ठीक

वाहन चालकों का कहना है कि अधिकतर वाहन चालक रोड के किनारे पोल पर लगे दिशा सूचक बोर्डों को देखकर ही नजदीक लगने वाले गांव व शहर की दूरी जान पाते हैं। पिछले चार-पांच महीनों से रोहतक व महम के बीच रोड के किनारे लगे अनेक दिशा सूचक बोर्ड टूटे व फटे पड़े हैं। इसके बावजूद इन्हें संबंधित कंपनी के कर्मचारियों ने सही नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर, मदीना टोल प्लाजा के मैनेजर सोनू का कहना है कि पिछले दिनों आई आंधी में साइन बोर्ड फट गए थे। कुछ जगह के साइन बोर्ड बदल दिए हैं, जबकि अन्य जगहों पर इन्हें जल्द ही सही कर दिया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें