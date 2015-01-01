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निधन:गांव कोथल खुर्द में 106 वर्षीय जीताराम की मौत

महेंद्रगढ़3 घंटे पहले
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गांव कोथल खुर्द में जीताराम (106) वर्ष की ह्रदय गति रूकने से निधन हो गया। परिजनों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि जीताराम की शुक्रवार मध्य रात्रि को ह्रदय गति रुकने से मौत हो गई। बताया जाता है कि वे कभी अपने जीवन में बीमार नहीं हुए।

लम्बी उम्र में भी जीताराम शरीर से शरीर से हष्ट-पुष्ट थे तथा कोथल खुर्द गांव में सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति थे। उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर श्रद्धाजंलि दी।

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