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सक्षम योजना:पीपीपी आईडी अपलोड नहीं होने से महेंद्रगढ़ के 3 हजार सक्षम युवा योजना से हो सकते हैं बाहर

मुकेश सैनी | महेंद्रगढ़2 घंटे पहले
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महेंद्रगढ़ का रोजगार कार्यालय। - Dainik Bhaskar
महेंद्रगढ़ का रोजगार कार्यालय।
  • प्रदेश में करीब 23 लाख युवा ले रहे हैं सक्षम योजना का लाभ, अभी करीब पौने दो लाख युवाओं ने ही अपलोड की है पीपीपी आईडी
  • योजना का लाभ लेने के लिए 28 फरवरी तक अपलोड करनी होगी पीपीपी आईडी

महेंद्रगढ़ रोजगार कार्यालय से सक्षम योजना से जुड़े साढ़े छह हजार युवाओं में से करीब 3 हजार सक्षम युवा योजना से बाहर हो सकते हैं। योजना में बने रहने के लिए इन युवाओं को 28 फरवरी तक परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)आईडी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। प्रदेश में करीब 23 लाख युवा सक्षम योजना का लाभ ले रहे हैं। जिनमें से करीब पौने दो लाख युवाओं ने ही अपनी आईडी अपलोड की है।

सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया है। इसी कड़ी में सक्षम योजना का लाभ ले रहे युवाओं के लिए अब पीपीपी आईडी अनिवार्य कर दी है। महानिदेशक रोजगार विभाग हरियाणा ने प्रदेस के सभी मंडल, जिला व सहायक रोजगार अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिया गया है कि जिन सक्षम युवाओं की पीपीपी आईडी 28 फरवरी तक सक्षम पोर्टल पर अपलोड नहीं होगी, उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा।

राज्य में सक्षम योजना से 23 लाख युवा जुड़े हैं। जिनमें से अभी तक 163147 सक्षम युवाओं की पीपीपी आईडी पोर्टल पर अपलोड हुई है। अभी तक जिन सक्षम युवाओं की आईडी अपलोड नहीं हुई है, उन्हें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज कर आईडी अपलोड करने की सूचना दी जा रही है। इसके अलावा सभी रोजगार कार्यालयों को सूची भेजी गई है ताकि कोई भी समक्ष युवा योजना से वंचित न रहे।

आईडी अपडेट करवाना आवश्यक
जो सक्षम युवा परिवार पहचान पत्र आईडी को अपडेट करवा चुके हैं उनमें अधिकांश की आईडी आधार के माध्यम से एनआईसी सर्वर से उठा ली गई है। अभी कई सक्षम युवाओं की आईडी नहीं बनी है या फिर जिन्होंने अपडेट नहीं करवाई है, वे आईडी अपडेट करवा लें ताकि योजना में बने रह सकें। आईडी बनवाने के बाद सक्षम युवा इसकी एक फोटो कॉपी रोजगार कार्यालय में भी जमा करवानी होगी।

सक्षम युवाओं को यह मिलता है लाभ: रोजगार कार्यालय महेंद्रगढ़ में 12वीं के आधार पर 2335, बीए के आधार पर 3170 तथा पीजी पर 950 युवा सक्षम योजना से जुड़े हैं। 12वीं पास सक्षम युवा को 900 रुपए प्रतिमाह, बीए को 1500 और स्नातकोत्तर को 3 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। जिस सक्षम को माह में 100 घंटे का काम मिलता है उन्हें प्रतिमाह भत्ते के साथ-साथ 6 हजार रुपए मानदेय भी मिलता है।

जिले के सभी सक्षम युवाओं को अपनी पीपीपी आईडी बनवाकर व जिन की पहले से बनी है, उन्हें अपडेट कर पोर्टल पर अपलोड करना है। इसके साथ-साथ विभाग के कार्यालय में भी परिवार पहचान पत्र की फोटो कॉपी जमा करवाना होगी। 28 फरवरी तक जिन्होंने यह आईडी अपलोड नहीं की उन्हें सक्षम योजना का लाभ नहीं मिलेगा। -योगेश कुमार, सहायक रोजगार अधिकारी, महेंद्रगढ़, नारनौल।

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