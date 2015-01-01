पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खरीदी जारी:सतनाली अनाजमंडी में 147 किसानों से खरीदा गया 4900 क्विंटल बाजरा

सतनाली मंडी2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

अनाजमंडी सतनाली में जारी बाजरे की खरीद प्रक्रिया के तहत मंगलवार को हैफेड द्वारा 4900 क्विंटल बाजरे की खरीद की गई। जानकारी देते हुए हैफेड से परचेजर हरपाल सिंह ने बताया कि मंडी मेंं बाजरे की खरीद प्रक्रिया के तहत मंगलवार को 147 किसानों से 4900 क्विंटल बाजरे की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर से सतनाली अनाजमंडी में हैफेड द्वारा बाजरे की खरीद शुरू की गई जिसके तहत सतनाली अनाजमंडी में हैफेड द्वारा मंगलवार तक 50 हजार 971.5 क्विंटल बाजरे की खरीद की जा चुकी है जबकि खरीद लगातार जारी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें