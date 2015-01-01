पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

परेशानी:एक माह में 50 प्रतिशत किसानों का बाजरा खरीदा शेष दस दिन में 50 फीसदी बाजरा खरीदना चुनौती

महेंद्रगढ़एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • महेंद्रगढ़ मंडी में 170841.55,सतनाली मंडी में 90351 क्विंटल बाजरे की हो चुकी है खरीद

अनाजमंडी में करीब एक माह के दौरान पंजीकृत 50 प्रतिशत किसानों का बाजरा खरीदा गया है। शेड्यूल के मुताबिक शेष करीब 10 दिनों में बचे हुए 50 फीसदी किसानों का बाजरा खरीदा जाना है। वाे खरीद एजेंसी के लिए चुनौती है। इसकाे लेकर किसान ताे चिंतित हैं ही साथ ही खरीद एजेंसी के अधिकारी भी तय शैड्यूल काे लेकर संशय में है कि ऐसे में वाे केसे किसानों का बाजरा खरीदेंगे।

बता दें कि बाजरे की फसल बेचने को लेकर महेंद्रगढ़ क्षेत्र के 13453 किसानों तथा सतनाली मंडी के लिए 4623 किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया था। बाजरे की खरीद एक अक्टूबर से शुरु हुई थी। जो पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 15 नवंबर तक चलनी है।

खरीद को लेकर महेंद्रगढ़ के अलावा पाली व आकोदा में अस्थाई खरीद केन्द्र बनाए गए थे। अस्थाई केन्द्रों को रद किए जाने के चलते सभी किसानों के बाजरे की खरीद महेंद्रगढ़ मंडी में ही निर्धारित कर दी गई। 4 नवंबर तक महेंद्रगढ़ मंडी में 6250 महेंद्रगढ़ खरीद केन्द्र, 220 आकोदा तथा 208 पाली खरीद केन्द्र के किसानों का बाजरा खरीद का शेड्यूल जारी हुआ है। जिनमें से 5780 किसानों से अकेले हैफेड एजेंसी द्वारा 170841.55 क्विंटल बाजरा खरीदा जा चुका है। उधर सतनाली मंडी में कुल 4623 किसानों में से 2963 किसानों से वेयरहाउस तथा हैफेड द्वारा 90351 क्विंटल बाजरे की खरीद की जा चुकी है।

28 अक्टूबर का 57 करोड़ का हुआ भुगतान
जिले में चल रही बाजरे की खरीद का भुगतान इस बार विभाग द्वारा उच्च स्तर पर किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार 28 अक्टूबर की खरीद के किसानों के खाते में 57 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है तथा दीपावली से पहले अधिकांश किसानों को फसल का भुगतान कर दिया जाएगा। जिन किसानों के खाता नंबर गलत है या फिर अन्य कोई समस्या है। उनका भुगतान रुक गया है। वे विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर अपनी गलती सुधार करवा सकते हैं।

अब तक 96885 एमटी बाजरा एमएसपी पर खरीदा
जिला की विभिन्न मंडियों व खरीद केंद्र पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का बाजरा खरीदा जा रहा है। इसके अलावा मंडियों में सरकार द्वारा कोविड.19 के चलते जारी की गई सभी गाइडलाइन की पालना की जा रही है। किसानों को एक दिन पहले एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जा रही है।

जिन किसानों ने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाया था, उन्हीं किसानों का बाजरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। डीसी अजय कुमार ने बताया कि जिला में 4 नवंबर को 6082 मीट्रिक टन बाजरे की आवक हुई। अब तक 96885 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा जा चुका है।

इसमें नारनौल अनाज मंडी में 1145 मीट्रिक टन, अटेली में 1061ए नांगल चौधरी में 1000, महेंद्रगढ़ में 956ए सतनाली में 501, कनीना में 933 व गोशाला ग्राउंड कनीना में 486 मीट्रिक टन बाजरे की आवक हुई। जिला में अब तक 85182 मीट्रिक टन बाजरे का उठान हो चुका है।

खरीद प्रक्रिया अच्छी तरह से चल रही है। अभी शेड्यूल बढ़ने की कोई जानकारी नहीं है। मंडियों में उठान गति भी ठीक चल रही है। अब तक 28 अक्टूबर तक की खरीद का भुगतान कर दिया गया है।
-पुनित पंगाल, डीएम, हैफेड।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें