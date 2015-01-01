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खरीद एजेंसी बाेली:एक पखवाड़े बाद नजर आई फड़ पर अलग-अलग ढेरियां

महेंद्रगढ़एक घंटा पहले
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  • अब बड़े ढेर में नहीं होगी खरीद, बीते पखवाड़े में नियमों को ताक पर रख करनी पड़ी बाजरे की खरीद

अनाजमंडी में बाजरा खरीद को लेकर गुरुवार को प्रशासन हुआ सख्त। मंडी की करीब आधी फड़ पर बाजरे की अलग-अलग ढेरियां बनी, वहीं आधी फड़ पर बड़े ढेर नजर आए। खरीद को लेकर 332 किसानों को मैसेज भेजे गए। जिनमें से शाम पांच बजे तक 313 किसानों के टोकन जनरेट हो चुके थे। उधर खरीद एजेंसी हैफेड द्वारा शाम पांच बजे तक करीब 200 किसानों का बाजरा खरीद लिया था। शेष की खरीद जारी रही।

बड़े ढेर में नहीं होगी खरीद
हैफेड परचेजर शुभराम व सरजीत कुमार ने बताया कि मंडी में एक ही ढेर में मिलाकर बड़ा ढेर लगाने वालों के बाजरे की खरीद नहीं की जाएगी। किसानों को फड़ पर अलग-अलग ढेरियां बनानी होंगी, ताकि उनकी क्वालिटी ठीक से जांची जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि ढेरियों के साथ किसानों का होना भी जरूरी है। जिन ढेरियों पर संबंधित किसान फोटो युक्त आईडी के साथ नहीं होंगे, उनका बाजरा नहीं खरीदा जाएगा।

अब अनलोडिंग के लिए बाजरा बाहर जाने से बढ़ेगी मुश्किलें
अब तक महेंद्रगढ़ तथा सतनाली मंडी में खरीदे जा रहे बाजरे की अनलोडिंग महेंद्रगढ़ के गोदामों में ही हो रही थी। ऐसे में ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां बाजरे का उठान तेज गति से करते हुए मंडी में खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए हुए थी परंतु अब यहां के गोदाम भर चुके हैं।

ऐसे में यहां का बाजरा अब नारनौल और नरवाना जाने लगा है जहां गाड़ियां खाली होकर लौटने में काफी समय लगेगा। ऐसे में आगामी दिनों में यदि टोकन संख्या को नहीं घटाया गया तो मंडी में फिर से ओर बड़े ढेरों में खरीद होने की संभावना नजर आ रही है।

बीते पखवाड़े नियमों को ताक पर रख करनी पड़ी खरीद
बीते करीब एक पखवाड़े के दौरान मंडी में नियमों को ताक पर रख बाजरे की खरीद करनी पड़ी। टोकनों की संख्या अधिक होने के कारण देर शाम तक खरीद होना तथा मंडी के खुले सभी द्वारों पर कड़ा पहरा नहीं होने के कारण रात के अंधेरे में बाजरा सीधे गाड़ियों से कट्टों में ही पैक नहीं हुआ, अपितु फड़ पर जगह नहीं होने के चलते एक ही जगह कई लोगों के बाजरे के ढेर बनवाकर खरीद की गई। आगे भी टोकनों की संख्या 300 पार रही तो महेंद्रगढ़ मंडी में नियमों का पालन नहीं हो सकता। इस संबंध में भास्कर लगातार खबरें प्रकाशित कर रहा था। अब प्रशासन हरकत में आया है।

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