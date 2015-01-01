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सीएम को ज्ञापन:बार ने की महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय बनवाने की मांग, सीएम काे भेजा ज्ञापन

महेंद्रगढ़9 घंटे पहले
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महेंद्रगढ़ बार एसाेसिएशन के सदस्य एसडीएम काे ज्ञापन साैंपते हुए।
  • दाे दिन में सरकार ने नहीं लिया फैसला ताे धरना शुरू करने की चेतावनी

बार एसोसिएशन ने महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय स्थापित करने की वकालत की है। जिले के नाम बदलने की चर्चाओं पर भी रोष जताया है। साथ ही एसोसिएशन ने इस संबंध में एसडीएम के माध्यम से सीएम काे ज्ञापन भेज कर चेतावनी दी है कि यदि दाे दिन में सरकार सहानुभूति पूर्वक क्षेत्र के लगें की जिला मुख्यालय की मांग पर विचार नहीं करेंगी ताे एसोसिएशन 27 नवंबर से धरना शुरू करेगी।

शुक्रवार काे बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रधान अजीत यादव ने की। बैठक में महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय स्थानांतरण पर चर्चा हुई। बाद में सभी ने इस संबंध में एसडीएम के माध्यम से सीएम काे ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया। इस फैसले बाद एसोसिएशन के सदस्य प्रधान के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने एसडीएम विश्राम सिंह मीणा काे ज्ञापन साैंपा।

एसाेसिएशन की ओर से सीएम काे भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा में सबसे पुराने जिलो में से एक है। दुर्भाग्य से महेंद्रगढ़ में जिले का आज तक मुख्यालय की स्थापना नहीं हो सका है। बार एसोसिएशन यह मांग करती है कि महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय की स्थापना की जाए। इस संबंध में इस विधानसभा चुनाव से पहले हमारी प्रतिनिधि कमेटी की सीएम से मुलाकात हुई थी।

इस मुलाकात के दाैरान सीएम ने यह आश्वासन दिया गया था कि विधानसभा चुनावों को बाद आपकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, परंतु आज तक उस आश्वासन पर कोई गाैर नहीं किया गया है। आए दिन पत्र पत्रिकाएं व सोशल मीडिया पर महेंद्रगढ़ जिले का नाम बदलने की चर्चा बहुत जोरों पर है। जिसका बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ जबरदस्त विरोध करती है।

महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन ने यह भी फैसला लिया है कि जिला मुख्यालय की मांग दो दिन में नहीं मानी गई तो 27 नवंबर 2020 से दोबारा से हडताल शुरू करेंगे। इस मौैके पर एसोसिएशन के प्रधान अजीत यादव, उपप्रधान धर्मवीर यादव, पूर्व प्रधान बंसी लाल यादव, पूर्व प्रधान रविंद्र यादव, शमशेर सिंह, अशोक बवानिया, वीरेंद्र सिंह समेत अनेक एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित थे।

यहां हम आपको बता दें कि बीते वर्ष बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ ने चुनाव से पूर्व जिला मुख्यालय की स्थापना के लिए संघर्ष शुरू किया था। एसोसिएशन की डिमांड पर एक दिन व्यापारियों ने भी समर्थन करते हुए पूरा महेंद्रगढ़ बंद किया था। लंबे समय तक लघु सचिवालय में धरना चला था। बाद में चुनाव से पूर्व एसोसिएशन की कमेटी काे सीएम से मिले आश्वासन के बाद धरना बंद किया गया ।

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