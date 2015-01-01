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विचार-विमर्श:‘खारे पानी का सुरक्षित उपयोग’ विषय पर हुआ मंथन

महेंद्रगढ़2 घंटे पहले
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कृषि विज्ञान केन्द्र, महेंद्रगढ़ कृषि उप-निदेशक कार्यालय नारनौल द्वारा कृषि विभाग में कार्यरत कृषि विकास अधिकारी एटीएम, बीटीएम, बीईओ के ज्ञान व कौशल को बढ़ाने के लिए प्रसार कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत “खारे पानी का सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग” का आयोजन किया गया।

केंद्र के मृदा वैज्ञानिक डाॅ. राजपाल यादव ने जिले के कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं को बताया कि प्रत्येक किसान यह अपेक्षा करता है कि उसकी जोत के संपूर्ण क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाली अधिक उपज प्राप्त हो। इसके लिए सिचाई के पानी की गुणवत्ता का बहुत महत्व है। उन्होंने बताया कि खारे पानी की समस्या से जिले का अधिकतर भाग ग्रसित है।

खारा पानी मीठे पानी की तुलना में अधिक लवणता वाला पानी है, लेकिन समुद्री जल जितना नहीं। खारे पानी के प्रयोग से पौधा भूमि में उपस्थित पोषक तत्व नहीं ले पता है तथा पौधे की पत्तियां सुखकर मुरझा जाती है।

इसके बचाव के लिए हमें भूमि में जिप्सम का निरन्तर प्रयोग करना चाहिए। ऐसी फसलों का प्रयोग करे जो लवणीय सहिष्णु फसल हो, जैसे जौ, गन्ना, जई, मौसमी, अंगूर इत्यादि । इस अवसर पर जिले के 30 प्रसार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया ।

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