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हादसा:फ्रेंड्स कॉलोनी में आग से गाड़ी जली

महेंद्रगढ़एक घंटा पहले
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फ्रैंडस कॉलोनी में ऐयरटेल टावर के पास बुधवार रात को लगी आग में एक टाटा 407 गाड़ी पूरी तरह से जल गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया परंतु तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी।

इस मामले में फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी सावित्री देवी पत्नी तुलसीराम ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। फायर अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि उन्हें रात 2.14 पर सूचना मिली की फ्रेंड्स कॉलोनी में एयरटेल टावर के पास एक गाड़ी में आग लगी है।

सूचना पर उनकी गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया परंतु आग इतनी भयंकर थी कि पूरी गाड़ी जल गई। गाड़ी सावित्री देवी की बताई गई। उधर सावित्री देवी पत्नी तुलसीराम ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि फ्रेंड्स कॉलोनी में एयरटेल टावर के पास उसका मकान है और उसके पास एक खेत में बिहार का रहने वाला राजकुमार व उसका पुत्र सुनील देर शाम को उसके घर के पास कपास की लकड़ियों का एक ऊंचा सा चट्टा लगाकर उसमें आग लगा दी जिस कारण उसके घर के पास खड़ी उसकी टाटा 407 गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई।

इसके साथ ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटी भी आग की लपेट में आकर झुलस गई तथा एक पुराना टेंपो भी आग में जलकर राख हो गया और उनके मकान की दीवार में दरार भी आ गई।

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