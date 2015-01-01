पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:सीएम उड़नदस्ते ने मिठाई व परचून की दुकानों से लिए सैंपल, 22 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे

मंडी अटेली2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

दीपावली के पर्व पर मिठाइयों एवं खाद्य सामग्री की शुद्धता को बनाये रखने के लिए प्रशासन बाजार में छापेमारी कर मिलावट करने वालों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा हैं। सीएम के उड़नदस्ते ने मंगलवार कस्बे में विभिन्न मिष्ठान भंडारों, उनके गोदामों व परचून की दुकानों पर छापेमारी करके सैंपल एकत्र किए। सीएम फ्लाइंग के आने की बात फैलते ही मिठाई व परचून के दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

सीएम उड़नदस्ते ने सैंपल भरने की इस कार्रवाई में खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर नीरज कुमार, गुप्तचर विभाग के कर्मी व फूड सेफ्टी नियंत्रक डॉ. भंवरसिंह शामिल रहे। छापेमारी टीम ने मिष्ठान भंडारों व परचून की दुकानों से लिये गये सैंपल जांच के लिए सील कर उन्हें करनाल स्थित लैब में भेजे गए हैं।

सीएम उड़नदस्ते ने सबसे पहले बहरोड़ रोड स्थित बीकानेर मिष्ठान के गोदाम में 5 सैंपल लिये। उसके बाद झंडा चौक पर कैलाश मिष्ठान पर बर्फी, पनीर, कलाकंद के 3 सैंपल भरे। इसके बाद एक परचून की दुकान पर विभिन्न खाद्य सामग्री के 11 सैंपल लिये गये। इसके बाद उड़नदस्ते ने पुराना बस स्टैंड पर बीकानेरी मिष्ठान भंडार पर खोवा व मिठाइयों के 3 सैंपल लिये।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें