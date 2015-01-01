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विधानसभा के डिप्टी स्पीकर:29 को हिसार में होगा सीएम का अभिनंदन समारोह: गंगवा

महेंद्रगढ़2 घंटे पहले
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विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि पंचायती राज चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 8 प्रतिशत ऐतिहासिक राजनीति आरक्षण देने पर 29 नवंबर को हिसार में सीएम मनोहरलाल का आभार व अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा।

प्रदेशभर की सभी सभाओं के लोग इसमें शामिल होंगे। गंगवा गुरुवार यहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह ऐतिहासिक राजनीतिक आरक्षण देकर पिछड़ा वर्ग को राजनीति में आने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया है। इससे इस वर्ग के नागरिकों को आगे बढऩे का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि समस्त पिछड़ा वर्ग सम्मान समिति की ओर से आयोजित यह समारोह हिसार के पुराने राजकीय कालेज के मैदान में सुबह 10:15 बजे शुरू होगा। इसमें भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा विभिन्न सांसद मंत्रीगण व विधायक इस समारोह में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार होने वाले पंचायती राज चुनाव से ही यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। अब हर जिले में पिछड़ा वर्ग के लिए जिला प्रशासन द्वारा ड्रा निकाला जाएगा। इसके बाद उस सीट पर पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार ही नामांकन भरेंगे। इस मौके पर एसडीएम महेंद्रगढ़ विश्राम कुमार मीणा, समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा, कल्याण विभाग से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एससी मोर्चा बाबूलाल मुंडिया खेड़ा, धर्मवीर, डॉक्टर नरेश कुमार, कैलाश सोनी, धर्मेंद्र रोहिल्ला, महेंद्र सिंह व कपिल रोहिल्ला व अन्य गणमान्य मौजूद थे।

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