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खेलकूद:ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने का काम करती हैं प्रतियोगिताएं

महेंद्रगढ़2 घंटे पहले
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बेवल में प्रतियोगिता के समापन अवसर पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते मुख्य अतिथि डॉ. धर्मेश कौशिक। - Dainik Bhaskar
बेवल में प्रतियोगिता के समापन अवसर पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते मुख्य अतिथि डॉ. धर्मेश कौशिक।
  • बेवल में बाबा आन्नतपुरी क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न, बाबा मोहनदास क्लब की टीम रही विजेता

गांव बेवल में चल रही 9 दिवसीय बाबा आन्नतपुरी क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन बुधवार को हुआ। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि आरपीएस के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर धर्मेश कौशिक ने विजेता टीम को ट्रॉफी व 21 हजार रुपए तथा उपविजेता टीम को ट्रॉफी व 15 हजार का पुरस्कार दिया।

आयोजन कमेटी की ओर से दीपक, प्रदीप, रिंकू, बाबूलाल आदि ने बताया कि हर वर्ष गांव में बाबा अन्नतपुरी की स्मृति में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। गांव के साथ-साथ प्रदेश के अन्य जिलों से टीमें भाग लेती है। इस वर्ष भी इस प्रतियोगिता का आयोजन 26 जनवरी से शुरू हुआ था जिस का समापन बुधवार को किया गया।

प्रतियोगिता का फाइनल मैच बाबा मोहनदास क्लब बेवल की टीम और कोलाना के बीच हुआ जिसमें बाबा मोहनदास क्लब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 75 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलाना की टीम 73 रन पर ऑल आउट हो गई और बाबा मोहनदास क्लब की टीम दो रन से कड़े मुकाबले में विजयी रही।

बाबा मोहनदास क्लब बेवल की टीम से दिनेश ने हैट्रिक बनाकर पुरस्कार पाया। इस मौके पर कमेटी प्रधान दीपक उर्फ मोला, सत्यनारायण, लालचन्द, सुरत सिंह, रामसिंह, राजकुमार शर्मा सहित अन्य गांवों से आए खेल प्रेमी उपस्थित रहे। इस मौके पर डॉ. कौशिक ने कहा कि खेल आज बच्चों के लिए शिक्षा की तरह अनिवार्य है।

ग्रामीण प्रतियोगिताएं छुपी हुई प्रतिभाओं को तराशने का काम करती है। खेलों में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने ब्लॉक, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को अपडेट रहते हुए उनमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया तथा स्वयं के गांव में ही ग्रामीणों व खिलाड़ियों द्वारा दिए गए सम्मान के लिए तह दिल से उनका धन्यवाद किया।

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