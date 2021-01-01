पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोविड-19:नांवा स्कूल में लिए 96 विद्यार्थियों के कोरोना सैंपल

सतनाली मंडी2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कोरोना बुलेटिन कुल संक्रमित 6614, ठीक हुए 6589 कुल मौतें 21, एक्टिव केस 04
  • नए संक्रमित-0, रिपोर्ट पेंडिंग : 963, स्क्रीनिंग : 138010
  • अब तक सैंपलिंग : 144818

स्वास्थ्य विभाग स्कूलों में विद्यार्थियों की कोरोना संक्रमण की जांच हेतु सैंपलिंग कर रहा है। बुधवार को सतेंद्र चौहान के नेतृत्व में नारनौल से आई स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीम ने नांवा के स्कूल में विद्यार्थियों के सैंपल लिए गए।

जानकारी देते हुए सैंपल टीम इंचार्ज सतेंद्र चौहान ने बताया कि सिविल सर्जन डा. अशोक कुमार, डिप्टी सिविल सर्जन डा. नवीन एवं सतनाली सीएचसी प्रभारी डा. मनीष यादव के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा नावां में स्कूल से 96 विद्यार्थियों के कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए सैंपल लिए गए।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीम सभी स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमण की जांच हेतु सैपल ले रही है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का आह्वान करते हुए टीम का सहयोग करने की अपील की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser