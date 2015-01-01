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मांग:महेन्द्रगढ़ में भी बनाया जाए कपास बिक्री खरीद केन्द्र : कुलदीप

महेंद्रगढ़2 दिन पहले
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सरताज जनसेवा ग्रुप के पी आर ओ कुलदीप यादव ने कहा कि महेंद्रगढ़ के किसानों का ध्यान रखते हुए सरकार और अधिकारी कपास के सरकारी खरीद केंद्र बनाए। उन्होंने बताया कि महेन्द्रगढ़, कनीना ओर सतनाली के 5 हजार के लगभग किसानों ने कपास को फसल बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, लेकिन सरकार यहां खरीद केंद्र न बनाकर किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

पहले हमारे जिले में कपास खरीद का एक भी सरकारी केन्द्र नहीं था। कई बार मांग उठाने के बाद सरकार ने महेन्द्रगढ़, कनीना ओर सतनाली में अब भी किसानों के लिए खरीद केन्द्र नहीं बनाए हैं। जबकि 5986 किसानों में 4882 किसान जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था वो इन तीनों मंडियों के है।

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