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कार्यक्रम का आयोजन:आप पार्टी के जिला कार्यालय में हुआ दीपावली पर्व मिलन समारोह

महेंद्रगढ़2 घंटे पहले
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प्रिंस वेंकट हाल में स्थित आप पार्टी जिला कार्यालय में दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यातिथि पार्टी के सांसद डॉ. सुशील गुप्ता थे।

अध्यक्षता जिला प्रधान डॉ.सुकेश दीवान ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्टी के दक्षिणी हरियाणा उपाध्यक्ष एवं पूर्व प्रत्याशी अजय शर्मा तथा जिला संगठन मंत्री गिरीश खेड़ा पहुंचे। प्रवक्ता जॉन उपाध्यक्ष अजय शर्मा, जिला संगठन मंत्री गिरीश खेड़ा एवं जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने भी अपने विचार रखे। अंत में जिला प्रधान डाक्टर सुकेश दीवान ने सभी मीडिया कर्मचारियों, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों एवं मेहमानों का आभार व्यक्त किया और स्मृति चिन्ह भेंट करके सभी का सम्मान किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के महासचिव ललित शर्मा, आत्माराम सैनी, करण सिंह फौजी, योगेश वशिष्ठ, रमेश सैनी, सरला देवी, खेड़ा, चेयरमैन रमेश सैनी, डॉ नरेश यादव, गिरिवर कौशिक एडवोकेट, डॉ .धर्मवीर यादव चेयरमैन, रविंदर यादव, विजयपाल, रामकिशन यादव, मीडिया प्रभारी अमरसिंह सोनी, रमेश वर्मा रिटायर पोस्ट मास्टर, डिप्टीराम शर्मा, संदीप यदुवंशी, केशव शर्मा, मनीष दीवान, नरेश दीवान, डॉक्टर विष्णु शर्मा, राज कुमार, बाबूलाल शर्मा, जुगल किशोर गुप्ता, डाक्टर रतनलाल, भूदेव शर्मा, जेपी मेहरा सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं महेंद्रगढ़ के समस्त मीडिया कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

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