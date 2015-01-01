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प्रतियोगिताओं का आयोजन:सेहलंग में दीपोत्सव पर हुए कार्यक्रम

महेंद्रगढ़2 घंटे पहले
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बीआर आदर्श सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सेहलंग में दीपावली के अवसर पर इंडिया हाउस की ओर से कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसमें मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, दीया और थाली सजावट प्रतियोगिता तथा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।

इंडिया हाउस के प्रभारी राकेश शर्मा और सुनीता जैन की देख रेख में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षा नौवीं से बाहरवीं के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में नौवीं कक्षा से यश को प्रथम स्थान, महिमा को द्वितीय स्थान और खुशी, अनुष्का को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। वही मेहंदी प्रतियोगिता में निकिता, भानुप्रिया, बेबी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। दीया मेकिंग प्रतियोगिता मे प्राची, भावना व निकिता ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के प्राचार्य रमेश यादव ने बच्चो की इस अनोखी कलाकारी को प्रोत्साहित किया और बच्चों को पटाका रहित दीपावली उत्सव मनाने के लिए प्रेरित किया ताकि पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से बचा जा सके।

इस दीपोत्सव पर विद्यालय के चेयरमैन हरीश भारद्वाज ने सभी अध्यापकों, अभिभावकों व विद्यार्थियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि दिवाली का यह त्योहार आपसी भाईचारे व प्रेम से मनाना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय में राजपाल, राजकुमार यादव, कृष्ण भारद्वाज, पूनम यादव, मुनेश यादव, कुलदीप शर्मा, इंद्रपाल, महेन्द्र यादव, अभिषेक शर्मा आदि मौजूद रहे।

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