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कार्रवाई:बिना बिल सीमेंट के पाइप ले जाने पर आबकारी विभाग ने काटा चालान

मंडी अटेली2 घंटे पहले
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बिना बिल के सीमेंट के पाइप ले जाने के मामले में आबकारी और कराधान विभाग ने शनिवार को अटेली-कनीना मार्ग पर एक वाहन का चालान किया। ईटीओ राजवीर के नेतृत्व में एक तेल मील के सामने वाहन को रुकवाकर जब उसमें मौजूद पाइप के कागजात चेक किये तो चालक विभाग के अधिकारियों को संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। यही नहीं उसके पास टैक्स के बिल व अन्य जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद उसका चालान काटकर अग्रिम कार्रवाई की गई।

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