पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आक्रोश:महेंद्रगढ़ स्टेशन को रिजर्वेशन कोटा नहीं देने से लोगों में रोष

महेंद्रगढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • ट्रेन यात्रियों को कई गुना किराया देने पड़ रहा

ट्रेनों में महेंद्रगढ़ स्टेशन को रिजर्वेशन कोटा नहीं दिया जाना लोगों की जेबों पर भारी पड़ रहा है। साधारण किराए से कई गुणा किराया यात्रियों को देना पड़ रहा है। रेल यात्री महासंघ ने महेंद्रगढ़ स्टेशन को भी रिजर्वेशन कोटा दिए जाने की मांग की है।

रेल यात्री महासंघ के अध्यक्ष रामनिवास पाटोदा ने बताया कि शहर के आदर्श रेलवे स्टेशन से दिल्ली, बीकानेर व जोधपुर आदि शहरों के लिए खाली सीट का कोटा यात्रियों के लिए नहीं दिया गया है जिस कारण यात्रियों में भारी रोष है। महेंद्रगढ़ स्टेशन से रिजर्वेशन की खाली सीट यहां से बुक हो जाए तो यात्रियों को दिल्ली के लिए 4 गुणा किराया नहीं देना पड़ेगा।

यदि किसी यात्री ने दिल्ली के लिए रिजर्वेशन करवा ली तो उनको किराया बीकानेर व जोधपुर से ही देना पड़ेगा। इसी प्रकार महेंद्रगढ़ के यात्रियों को अगर बीकानेर व जोधपुर जाना पड़ेगा तो किराया दिल्ली से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह महेंद्रगढ़ के यात्रियों से लूट के समान है।

उन्होंने रेल मंत्रालय व रेलवे के उच्च अधिकारियों से महेंद्रगढ़ के आदर्श रेलवे स्टेशन से दिल्ली, बीकानेर, जोधपुर आदि शहरों के लिए महेंद्रगढ़ स्टेशन पर खाली सीट का कोटा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि रेलवे बोर्ड ने महेंद्रगढ़ क्षेत्र के यात्रियों से किए जा रहे इस भेदभाव को खत्म नहीं किया तो यात्री आंदोलन करेंगे। यह है किराया:महेंद्रगढ़ से दिल्ली के लिए टु एस में 100 रुपए, स्लीपर-415 रुपए,थर्ड एसी- 1100 रुपए, सेकेंड एसी 1490 व प्रथम एसी में 2380 रुपए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें