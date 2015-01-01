पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

लापरवाही:मंडी में शौचालय व पानी की टंकी के आगे लगे अन्न के ढेर

महेंद्रगढ़3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
मंडी में पानी की टंकी के सामने लगा बाजरे का ढेर।

अनाजमंडी में बाजरे की खरीद शनिवार को भी जारी रही। मंडी में जगह नहीं होने के कारण फिर अव्यवस्था का माहौल नजर आने लगा है। बाजरा अनलोडिंग के लिए दूर जाने के कारण अब उठान गति भी धीमी पड़ने से समस्या बढ़ गई है। फड पर जगह नहीं होने के कारण अब शौचालय व पानी की टंकी के सामने रोड पर डालकर बाजरा खरीदा जा रहा है जो दिनभर वाहनों के टायरों से खीचड़ी बनाने लायक बन रहा है।

मंडी में जगह नहीं होने के कारण लोग अपना बाजरा शौचालय व पानी की टंकी के सामने डालने को मजबूर है। यहां भी ढेरियां नहीं बड़े ढेरों में ही लोग अपना बाजरा डाल रहे हैं। इन 5 से 7 फुट तक ऊंचे ढेरों में किस प्रकार से बाजरे की जांच हो रही है यह समझ से परे हैं। इतना ही नहीं मंडी के अन्य गेटों से आने वाला बाजरा भी रात के अंधेरे में खप रहा है।

सरकार व प्रशासन महेंद्रगढ़ मंडी में बना रहा है रिकॉर्ड
बता दें कि बिना सुविधाओं की महेंद्रगढ़ मंडी जिसमें एक दिन में नियमानुसार 150 किसानों का बाजरा अच्छी प्रकार से ढेरियां बनाकर भी खरीदना मुश्किल है उसमें इन दिनों प्रतिदिन साढे तीन सौ के करीब टोकन जारी कर खरीद सुचारु करने का रकॉर्ड बन रहा है। फड पर बाजरे की ढेरियां नहीं बड़े ढेर बन रहे हैं जिसमें काफी लोगों के बाजरे को मिक्स करके सरकार की जोली भरकर खरीद बेहतर चलाने की वाह-वाही लूटने के प्रयास है।

रिकॉर्ड 10 हजार क्विंटल से ज्यादा खरीदा बाजारा
मंडी में शनिवार को बाजरा खरीद को लेकर 332 किसानों को मैसेज भेजे गए जिसमें से शाम तक करीब 323 के टोकन जरनेट हो गए चुके थे। उधर खरीद एजेंसी हैफेड द्वारा शाम 6 बजे तक 335 किसानों से 10500 क्वींटल बाजरा खरीद लिया था तथा खरीद जारी थी। मंडी में बाजरे की खरीद बढ़ रही है, वहीं उठान गति धीमी होती जा रही है।

जिसका मुख्य कारण यहां के गोदाम भरना है और अब बाजरा अनलोडिंग के लिए बाहर जींद, पानीपत और नारनौल जा रहा है जहां से गाडि़यों के आवागमन में समय लग रहा है। अब मंडी के अंदर बाजरे के ऊंचे-ऊंचे चट्टे लगने लगे हैं, जो बाजरे के बड़े ढेर बनाने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें