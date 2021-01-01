पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आयोजन:खैराेली में हनुमान जी का जागरण कल

महेंद्रगढ़5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

गांव खैरोली में 2 फरवरी काे हनुमान जी का जागरण का आयोजन किया जाएगा। इस माैके पर मंदिर परिसर में मेला लगेगा और भंडारे का भी आयाेजन किया जाएगा। इस दौरान काफी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।

राजेश भगत खैरोली ने बताया कि हनुमान जी के जागरण में “काका सुदामा झांकी पार्टी रेवाड़ी, मोनिका द्वारका भिवानी, सिमरन जाखड़ फतेहाबाद, राजबीर प्रेमी डाबला, हास्य कलाकार नरेश शर्मा और नरसी राजस्थान बाबा का गुणगान करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दो फरवरी के दिन सुबह 7:15 बजे मंदिर में हवन का आयोजन किया जाएगा। हवन के बाद जागरण में आन वाले भक्तों को प्रसाद का वितरण किया जाएगा और जागरण हाेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser