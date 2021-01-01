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निर्माण कार्य शुरू:महेंद्रगढ़ में पुलिस के कर्मचारियों के लिए बनेंगे आवास

महेंद्रगढ़4 घंटे पहले
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महेंद्रगढ़ जिला में पुलिस कर्मचारियों के आवास के लिए नए विभागीय आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। महेंद्रगढ़ में थाना परिसर के क्षेत्र में ही विभागीय आवास की नई बिल्डिंग का निर्माण होगा। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिला में ड्यूटी करने वाले जवानों के रहने के लिए विभागीय आवास की कमी है।

महेंद्रगढ़ में नए विभागीय आवास बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन के निर्देशों में महेंद्रगढ़ में विभागीय आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। थाना परिसर क्षेत्र में ही विभागीय आवासों का निर्माण किया जाएगा व साथ ही थाना में मालखाना के लिए अलग से कमरा बनाया जाएगा।

हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने नए विभागीय आवासों के लिए चारदीवारी निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। महेंद्रगढ़ में थाना परिसर के क्षेत्र में विभागीय आवास निर्माण का कार्य हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू किया जा चुका है। विभागीय आवासों में टाईप-1 के 6 आवास, टाईप- 2 के 24 आवास व टाईप- 3 के 6 आवासों का निर्माण किया जाएगा।

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