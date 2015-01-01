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अवैध पटाखे बरामद:भानाराम काॅलाेनी से पकड़े अवैध पटाखे, 3 पर केस

महेंद्रगढ़4 घंटे पहले
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सीएम फ्लाइंग ने गुरुवार भानाराम काॅलाेनी में बंद एक दुकान से भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए। साथ ही तीन लाेगाें के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों काे गुप्त सूचना मिली की भानाराम काॅलाेनी में एक बंद दुकान में अवैध पटाखे रखे हैं।

इस पर सीएम फ्लाइंग ने डीएसपी बिरेंद्र सिंह की अगुवाई में उप निरीक्षक लाेकपाल, एचसी सुनील कुमार व अजय कुमार की टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी की। टीम जब माैके पर पहुंची ताे दुकान बंद थी। इस पर टीम ने दुकान का सर्च वारंट लिया। इस दाैरान प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार प्रकाशवीर काे ड्यूटी मजिस्ट्रे नियुक्त किया गया। बाद में टीम ने नायब तहसीलदार के सामने दुकान काे खाेला। दुकान में पुलिस काे करीब साढे चार साै किलाे पटाखे बरामद किए। इस पर पुलिस ने दुकान के किराएदार तीन लाेगाें के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस छापेमारी कार्यवाही में पुलिस के सतर्कता विभाग के अधिकारियों का भी सहयाेग रहा।

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