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तैयारी:गैंगस्टर पपला काे वारंट पर लाने की तैयारी में जुटी महेंद्रगढ़ पुलिस

महेंद्रगढ़4 घंटे पहले
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बहरोड़ में शिनाख्त के बाद बैसाखियों पर कोर्ट में आता पपला गुर्जर। - Dainik Bhaskar
बहरोड़ में शिनाख्त के बाद बैसाखियों पर कोर्ट में आता पपला गुर्जर।
  • पपला काे 28 जनवरी काे राजस्थान पुलिस ने किया था गिरफ्तार, अभी राजस्थान पुलिस के पास है 13 दिन के रिमांड पर
  • महेंद्रगढ़ जिले में दर्ज है 8 मामले। पांच महेंद्रगढ़, दाे नारनाैल और एक नांगल चाैधरी के थाने में दर्ज है आपराधिक मुकदमा

राजस्थान व हरियाणा पुलिस के लिए सिरदर्द रहे विक्रम उर्फ पपला काे पांच दिन पहले राजस्थान पुलिस ने महाराष्ट्र के काेल्हापुर से गिरफ्तार किया था। महिला मित्र के साथ गिरफ्तार किया गया पपला अभी राजस्थान पुलिस के पास 13 दिन की रिमांड पर है। इस रिमांड के दाैरान राजस्थान पुलिस अनेक मामलाें में ना केवल पूछताछ करेगी, अपितु आपराधिक रिकार्ड में सहयाेग के संबंध में भी जानकारी लेगी।

राजस्थान पुलिस की रिमांड के बाद हरियाणा पुलिस भी वारंट पर पपला को लाने की कवायद में जुटी है। क्याें कि जिले में उसके खिलाफ 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से पांच मामले महेंद्रगढ़ थाने में दर्ज हैं। जबकि दाे नारनाैल व एक नांगल चाैधरी थाने में दर्ज है।

चार साल पहले महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी पर आए विक्रम उर्फ पपला को उसके साथी पुलिस पर फायरिंग कर भगा ले गए थे। इस घटना के दाे साल बाद राजस्थान की बहरोड़ पुलिस ने उसे लाखों रुपए के साथ गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन वो उसे ज्यादा समय तक बंद नहीं रख सकी। उसकी गैंग के बदमाश बहरोड़ थाने पर 6 सितंबर 2019 को एके-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे लॉकअप से छुड़ा ले गए थे। उसके बाद से राजस्थान पुलिस ही नहीं, अपितु हरियाणा पुलिस भी तलाश में जुटी थी। 28 फरवरी काे राजस्थान पुलिस की टीम ने उसे महाराष्ट्र के काेल्हापुर से महिला मित्र के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने उसे राजस्थान पुलिस की डिमांड पर 13 दिन के लिए रिमांड पर भेजा है।

जिला पुलिस भी पपला काे लाने की तैयारी में जुटी पपला के खिलाफ जिले में भी 8 आपराधिक मामले दर्ज है। महेंद्रगढ़ पुलिस के अधिकारियाें की बात पर यकीन करें ताे इन सभी मामलाें के दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा मामला दाे साल पहले महेंद्रगढ़ कार्ट में पेशी के दाैरान पपला के साथी अंधाधुंध फायरिंग कर उसकाे फरार करने का मामला है। इस घटना में एक पुलिस कर्मचारी काे गाेली लगी थी। जिसकी उपचार के दाैरान माैत हाे गई थी।

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