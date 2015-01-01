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हत्या का आराेप:झगड़ाेली में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में माैत

महेंद्रगढ़एक घंटा पहले
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  • मृतका के मायके वालाें ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आराेप

गांव झगड़ाेली की एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में माैत हाे गई। विवाहिता के मायके वालाें ने ससुराल पक्ष पर उसकी हत्या का आराेप लगाया है। पुलिस ने मृतका के भाई के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव झगड़ाेली की एक 30 वर्षीय विवाहिता की माैत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस महिला की माैत काे उसके मायके वालाें ने हत्या करार दिया है। मृतका के भाई मनीष कुमार पुत्र अनूप सिंह ने पुलिस काे दी शिकायत में कहा है कि वह सावड जिला दादरी निवासी है। वाे दाे भाई व दाे बहने हैं।

उसकी दाेनाें बहनाें की शादी गांव झगडाेली में पुष्पेंद्र व राकेश पुत्र बनवारी सिंह हुई थी। 13 साल से राकेश पुत्र बनवारी लाल बहुत शराब पी रहा है। रात काे 12 बजे तक शराब पीकर उसका जिजा उसकी बहन नीतू से मार पिटाई करता था। इस कारण हमने नीतू काे दाे तीन बार अपने घर भी बुला लिया था।

बाद में रिश्तेदारों के दबाब में हमने उसे झगडाेली भेज दिया। दाे महीने पहले भी नीतू को जान से मारने की धमकी दी थी। जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। जरूरत पड़ने पर पेश की जाएगी। पांच नवंबर से तीन दिन पहले हर राेज घर पर भाई के पास फाेन करती थी कि भाई ये लाेग मुझे जान से मारेंगे, लेकिन घर आने से मना करती थी कि मेरे दाे बच्चे एक लडका व एक लडकी है।

अगर मैं घर इ गई ताे लाेग उन बच्चाें काे भी मार सकते हैं। इस लिए मुझे मेरे हालात पर छाेड़ दाे। इस नतीजा यह हुआ कि उसकी माैत हाे गई। मृतका के भाई ने बनवरी लाल, मंगना देवी, पुष्पेंद व सरिता देवी आदि पर नीतू की हत्या का आराेप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है।

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