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पांच दिवसीय बाल महोत्सव के तीसरे दिन:एकल नृत्य की प्रस्तुति से मोहा मन

महेंद्रगढ़2 घंटे पहले
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यदुवंशी शिक्षा निकेतन में चल रहे पांच दिवसीय बाल महोत्सव के तीसरे दिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन ‘भारत को जानो प्रतियोगिता’ परीक्षा में भाग लिया, वहीं बच्चों ने एकल नृत्य में भी अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। सेकेंडरी हैड जितेन्द्र यादव ने बताया कि ‘भारत को जानो’ प्रतियोगिता परीक्षा दो चरणों में हुई।

पहले चरण की परीक्षा कनिष्ठ वर्ग जिसमें छठी से आठवीं तथा दूसरे चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कनिष्ठ स्तर में कुल 50-50 प्रश्न पूछे गए। भारत विकास परिषद शाखा, महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष मुकेश मेहता तथा कार्यक्रम संयोजक रामगोपाल मित्तल ने परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी। एकल नृत्य प्रतियोगिता में मुस्कान, जहानवी, सुमेधा, सान्वी, विनिता, पारूल, दक्षिता, हिमानी, पूर्वा तथा दक्ष, मुकुल एवं पारस को चुना गया। प्राचार्य विनोद कुमार ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी। यदुवंशी ग्रुप के ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह, वाइस चेयरमैन एवं चेयरपर्सन संगीता यादव ने सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सीनियर सेकेण्डरी हेड अरविंद्र यादव, नवीन स्वामी, धीरज तिवाड़ी, मुकेश वर्मा, मंजु यादव, रविन्द्र कुमार उपस्थित रहे।

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