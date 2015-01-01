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रोडवेज बस सेवा शुरू:नारनौल डिपो ने ग्रामीण रूटों पर शुरू की दो रोडवेज बस सेवा

महेंद्रगढ़11 मिनट पहले
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  • बसों के शुरू करने से पांच विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा लाभ

रेवाड़ी से वाया कुंड, भोजावास, बवानियां होते हुए महेंद्रगढ़ को जाने वाली लॉकडाउन के समय से बंद पड़ी रोडवेज बस सेवा शुरू होने पर ग्रामीणों ने खुशी जताई है। साथ ही नारनौल के जीएम नवीन शर्मा तथा डीआई ओमप्रकाश यादव का आभार जताया है। सामाजिक कार्यकर्ता राम निवास पाटोदा ने बताया कि रेवाड़ी से वाया कुंड, भोजावास, बवानियां होते हुए महेंद्रगढ़ को जाने वाली बस सेवा कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान बंद कर दी गई थी। यह बस सेवा गुरुवार से रोडवेज विभाग नारनौल ने फिर से शुरू कर दी है। यह बस रेवाड़ी से दोपहर 12.30 बजे चलकर उक्त ग्रामीण रुटों से होते हुए महेंद्रगढ़ अड्‌डे पर ठहराव करेगी। दूसरी बस रेवाड़ी से शाम 4.10 पर इस रुट से होते हुए महेंद्रगढ़ आएगी तथा इसका रात्रि ठहराव महेंद्रगढ़ ही होगा।

इन बसों से पांच विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा लाभ
कोरोना महामारी के दौरान महेंद्रगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण रूटों पर चलने वाली रोडवेज बसों को बंद कर दिया था। अब जब सब कुछ अनलोक हो गया तो ग्रामीण भी काफी दिनों से ग्रामीण रूटाें पर बसों की बहाली की मांग उच्च अधिकारियों से करते आ रहे थे, क्योंकि इन ग्रामीण रूटों पर यातायात के साधन नहीं होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ज्यादा परेशानी कॉलेज के छात्र-छात्राओं, बुजुर्गों व महिलाओं को उठानी पड़ रही थी। ग्रामीणों के अनुसार इन बस सेवा का लाभ महेंद्रगढ़ के अलावा अटेली, कोसली, बावल तथा रेवाड़ी हलके के लोगों को काफी लाभ मिलेगा।

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