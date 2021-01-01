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मंजूरी:अनाज मंडी में 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से नया टीन शेड स्वीकृत

मंडी अटेली2 घंटे पहले
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अटेली अनाज मंडी में 24 बाई 100 मीटर का कवर टीन शेड स्वीकृत हो गया हैं। इसके बनने स्थानीय मंडी में तीन कवर शेड होने से किसानों का अनाज खुले में नहीं रखना पड़ेगा। कवर शेड बनाने के लिए मार्केट कमेटी ने टेंडर भी जारी कर दिये हैं। इसके निर्माण पर 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत आएगी।

मार्केट कमेटी के जेई दाताराम ने बताया कि हाल ही में विपणन बोर्ड द्वारा मंडी अटेली में 24 बाई 100 मीटर का कवर टीनशेड स्वीकृत हो गया हैं। इस पर करीब 2 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत आएंगी। इसके निर्माण के लिए बोर्ड ने टेंडर भी लगा दिये हैं।

सचिव यदुराज यादव ने बताया कि मंडी में 24 बाई 121 व 24 बाई 84 मीटर के दो टीनशेड पहले ही बने हुए हैं। मंडी में आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए बोर्ड लगा हुआ हैं। मंडी में तीसरा टीन शेड स्वीकृत होने पर आढ़ती अशोक कुमार, रमेश, श्यामलाल, हिमांशु गोयल, जोगेंद्र बजाड़ ने विधायक सीताराम यादव का आभार प्रकट किया हैं।

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