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कार्रवाई:अवैध शराब बेचने के आराेप में एक गिरफ्तार

मंडी अटेली3 घंटे पहले
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अटेली पुलिस ने शनिवार को नये बस स्टैंड पर छापा मारकर एक दुकान से अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार एक होटल के पास अवैध शराब ऊटोली निवासी सोनू उर्फ कर्ण सिंह अवैध शराब बेचने की गुप्त सूचना मिलने पर अटेली पुलिस ने जसबीर पुलिस कर्मी ने अपनी टीम के साथ छापा मारा। पुलिस ने उसके पास से अंग्रेजी की 9 तथा देसी की 36 पव्वे तथा दो बोतल अवैध शराब की बरामद की हैं।

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