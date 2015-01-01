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प्रतिस्पर्धा:डीपीएस में हुआ ऑनलाइन म्यूजिक काॅम्पिटीशन

महेंद्रगढ़3 घंटे पहले
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दिल्ली पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन म्यूजिक कॉम्पिटीशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रवक्ता रमेश कुमार झा ने कहा कि इस प्रतियोगिता में विद्यालय के चारों सदन के बच्चों ने अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम की शुरुआत माता सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्ज्वलन से की गई।

स्वागत गीत कक्षा पांचवी की छात्रा श्रुति ने गाया। अरावली सदन के द्वारा प्रथम प्रस्तुति दी गई, जिसमें आदित्य शर्मा, कीर्ति सिसौदिया ने ‘नाउ वी हैव टाईम’ सांग को अपने सुरों में खूबसूरती से पिरोया। नीलगिरि सदन की अंशिका एवं यश्विन ने ‘हील द वल्र्ड मेक इट ए बेटर प्लेस’ की हृदयस्पर्शी प्रस्तुति दी।

शिवालिक सदन की शैलजा ने ‘हींलिंग टाइम आन अर्थ’ की प्रस्तुति से सुरों के मोती बिखेर दिए। विंध्याचल सदन के सत्यम एवं याशिका ने ‘गाॅड विल मेक ए वे’ की प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्या अनिमिखा राॅय ने म्यूजिक के महत्व पर चर्चा की तथा कार्यक्रम के श्रेष्ठ संयोजन हेतु उन्होंने को ऑर्डिनेटर राहुल प्रताप सिंह, म्यूजिक टीचर भगवान दास के साथ समस्त सदन प्रभारियों को धन्यवाद दिया। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में शिवालिक सदन ने तृतीय, नीलगिरि ने द्वितीय एवं विंध्याचल सदन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

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