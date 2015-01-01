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कृषि विज्ञान केन्द्र:गेहूं की फसल में दीमक का प्रकोप, रेतीले इलाकों में बढ़ती जा रही है

महेंद्रगढ़2 घंटे पहले
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महेंद्रगढ़ जिले में गत सप्ताह से गेहूं की फसल में दीमक का प्रकोप शुरू हो गया है। कृषि विज्ञान केन्द्र, महेंद्रगढ़ से कीट वैज्ञानिक डॉ जयलाल यादव ने बताया कि दीमक की समस्या रेतीले इलाकों में बढ़ती जा रही है।

यह कीड़ा फसल उगने से लेकर कटाई तक फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसका प्रकोप कम नमी, रेतीली व शुष्क इलाकों में या फिर ऐसे स्थानों जहां का तापमान ऊंचा और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो अधिक होता है। दीमक पौधों की जड़ों और तनों के भूमिगत भाग को खाती है। जिससे पौधे पीले पड़ जाते हैं और उसके बाद मुरझाकर सूख जाते हैं। इन्हें जमीन से बड़ी आसानी से उखाड़ा जा सकता है। डॉ.जयलाल यादव ने बताया कि इस वर्ष दीमक का प्रकोप गेहूं व जौ की फसल में इसलिए ज्यादा है, क्योंकि समय पर वर्षा न होने से खेतों में नमी कम है। इसके बचाव के लिए बिजाई से पहले बीज का उपचार कीटनाशक दवाई से अवश्य करना चाहिए, किंतु जिन किसान ने बीज उपचार नहीं किया और खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप है। उनको सलाह दी जाती है कि 2.5 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 ई.सी. नामक कीटनाशक दवाई को 2.5 लीटर पानी में मिलाकर इस घोल को 25 किलो बालू रेत में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में खड़ी फसल में छिड़काव करें। इसके बाद हल्की सिंचाई करें जिससे गेहूं की फसल में हो रहे नुकसान से बचा जा सके। अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विज्ञान केन्द्र, महेंद्रगढ़ या कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते है।

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