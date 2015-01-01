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कोरोना संक्रमण:पालिका ने बिना फेस मास्क वाले लोगों के बाजारों में काटे चालान

महेंद्रगढ़2 घंटे पहले
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बिना मास्क के खरीददारी करने वाले लोगों के चालान काटते जेई रोहित ।

बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर नगरपालिका ने बिना मास्क वाले दुकानदारों व आम लोगों के चालान काटने शुरु कर दिए हैं। गुरुवार को पालिका प्रशासन ने 9 लोगों के चालान करते हुए आमजन को कोरोना को लेकर जारी हिदायतों का पालन करने को लेकर जागरुक किया।

पालिका जेई रोहित कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप फिर से बढ़ने लगा है। इससे बचाव को लेकर सरकार व प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों के पालन को लेकर लोग लापरवाही बरतने लगे हैं। पर्वों के इस सीजन में लोग सोशल डिस्टेंस व फेस मास्क का प्रयोग करना पूरी तरह से भूल गए हैं। जिससे इस महामारी को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अभी इस महामारी से बचाव का एक मात्र उपाय जागरुकता है। हम जागरुक रहकर ही इस महामारी को हरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पालिका का चालान काटने का अभियान जारी रहेगा। आम लोग भी इस महामारी से बचाव को लेकर एक जागरुक नागरिक की भूमिका निभाएं।

बिना मास्क के 9 लोगों के काटे चालान

पालिका जेई रोहित कुमार के नेतृत्व में टीम सदस्य रवि कुमार, दारोगा राजेन्द्र सिंह रिेंकू सहित अन्य कर्मचारियों ने बाजार में सुबह के समय बिना मास्क वाले 9 लोगों के चालान काटे। पालिका टीम को देखकर दुकानदारों व आम लोग भी फेस मास्क में नजर आए, परंतु इसका ज्यादा असर नजर नहीं आया। टीम सदस्यों के जाते ही लोगों के फेस मास्क उतर गए। बाजारों में न कोई सोशल डिस्टेंस, न किसी के चेहरे पर फेस मास्क नजर आया।

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