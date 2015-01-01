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कार्रवाई:नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस कर रही खानापूर्ति

मंडी अटेली2 घंटे पहले
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  • अटेली में अवैध शराब बेचने के आरोप में एक गिरफ्तार, सरगना तक पहुंचने में पुलिस नाकाम

जिला पुलिस गत कई दिनों से अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। अब अभियान के नाम पर खानापूर्ति करना लोगों को नागवार गुजर रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस एक्शन के नाम पर थोड़ी बहुत शराब के साथ आरापियों को गिरफ्तार कर रही है जबकि सरगना तक पहुंचने में नाकामयाब हो रही है। शनिवार को अटेली बस स्टैंड के पास अवैध शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने प्रवासी व्यक्ति पर आबकारी एक्ट का केस दर्ज किया और उसके पास के नाममात्र शराब की बोतलें भी बरामद कीं। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई पर एतराज जताया है। उनका कहना है तस्कर अब गरीब लोगों को लालच देकर उनसे ये कार्य करवा रहे हैं।

पुलिस को चाहिए कि अनपढ़-वंचितों की बजाय इस काम में संलिप्त मुख्य सरगना को गिरफ्तार करे। उच्च अधिकारियों का दबाव होने से पुलिस बेचने वाले अशिक्षित व गरीब पर तो कार्रवाई कर देती है लेकिन मुख्य सरगना छूट जाता है। इस संबंध में अटेली थाना प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि मैंने अटेली थाने में अभी नई पोस्टिंग हुई है।

थाना क्षेत्र की सामाजिक, भौगोलिक व दूसरी जानकारियां लेकर अवैध कार्यों में शामिल लोगों से कानूनी तौर पर निपटा जाएगा। अगर इसमें कोई पुलिसकर्मी भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करने में गुरेज नहीं करेंगे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में क्षेत्र से असामाजिक तत्वों व गलत कार्यों पर पुलिस सख्त है।

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