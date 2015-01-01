पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जाम से राहत मिली:पुलिस की सख्ती से बाजारों में चौपहिया वाहनों पर रही रोक

महेंद्रगढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • लोग अपनी पसंद की दुकानों पर पहुंच कर पाए खरीदारी
  • शाम के समय बाजार में एक पुलिस कर्मचारी ने अपनी गाड़ी से बनाई जाम की स्थिति

पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते नगर के बाजारों में जाम से राहत मिली वहीं लोग शहर में अपनी मन पसंद दुकानों तक पहुंचकर आराम से खरीददारी करते नजर आए। जो लोग अपने वाहनों को गली मोहल्लों के मार्गों से बाजार ले गए तथा अवैध पार्किंग में खड़े किए उनके पुलिस चालान करती रही। शाम के समय एक वेगनआर गाड़ी ने ज़रुर बाजार में जाम की स्थिति पैदा कर दी। इस गाड़ी को एक पुलिस कर्मचारी चला रहा था जिस पर लोगों ने कहा कि पुलिस ही जब अपने बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेगी तो आमजन से कैसे आशा की जा सकती है। शहर के बाजारों में पर्वों के सीजन को लेकर बुधवार से ही चौपहिया वाहनों के प्रवेश पर पुलिस प्रशासन ने 6 नाके लगाकर रोक लगाई हुई है। गुरुवार को भी पुलिस नाकों पर सतर्क रही वहीं बाजारों में भी पुलिस ड्रेस में व सिविल ड्रेस में तैनात रहे। गाड़ी व मोटर साइकिल पर भी पुलिस बाजारों में गश्त करते रहे तथा जाम की स्थिति नहीं बनने दी।

एक दर्जन चौपहिया वाहनों के काटे चालान
नाकों से बचाकर या सांठगांठ कर बाजारों में प्रवेश करने वाले तथा नो पार्किंग जोन में खड़े मिले करीब एक दर्जन वाहनों के चालान काटे तथा चेतावनी दी गई कि पर्वों के सीजन में चौपहिया वाहनों का बाजारों में प्रवेश निषेध है। बाजारों में कोई व्यक्ति चौपहिया वाहनों को लेकर न आए तथा ना ही इधर-उधर खड़ा करें। निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही अपने वाहन खड़े करके बाजारों में आए ताकि पर्वों के सीजन में आराम से खरीददारी हो सके तथा जाम की स्थिति भी ना बने। शहर थाना प्रभारी अजयवीर ने कहा कि कोरोना को लेकर जारी हिदायतों का भी आमजन पालन करें तथा अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़ा करके पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें