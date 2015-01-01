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वर्कर यूनियन ने बहाली के लिए प्रदर्शन:आउटसोर्सिंग के कर्मियों को हटाने के विरोध में प्रदर्शन

मंडी अटेली2 घंटे पहले
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बिजली नारनौल सब डिवीजन में एचएसईबी निगम में आउटसोर्सिंग के 4 कर्मियों को हटाने पर एचएसएसबी वर्कर यूनियन ने गुरुवार उनकी बहाली के लिए प्रदर्शन किया।

यूनियन के प्रधान राजेंद्र नांगल के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार सरकारी नौकरियों को खत्म करनेे के साथ कर्मचारी विरोधी है। सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। नारनौल सब डिविजन में पिछले 5 सालों से भी अधिक समय के लगे हुए कर्मियों को हटा दिया गया है, जो गलत है। इस मौके पर पूर्व प्रधान संदीप, धर्मबीर, फूलसिंह, राजेश कुमार, सोनू, सुरेंद्र मौजूद रहे।

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