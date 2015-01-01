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इनाम राशि:दौड़ प्रतियोगिता 13 नवंबर को; प्रथम को 11000 और द्वितीय 5100 राशि इनाम में मिलेगी

महेंद्रगढ़3 घंटे पहले
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राईजिंग स्टार डिफेंस अकादमी के सौजन्य से 13 नवंबर को दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिसमें मुख्य अतिथि यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह होंगे। अकादमी के डायरेक्टर सतीश बवाना ने बताया कि राईजिंग स्टार डिफेंस अकादमी के सौजन्य से 13 नवंबर शुक्रवार को राधा-कृष्णा गोशाला के सामने दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होगा।

वहीं डिफेंस एकेडमी के खेल के मैदान का उद्घाटन मुख्यातिथि द्वारा किया जाएगा। लड़कों के आयुवर्ग 17 से 23 वर्ष व 1600 मी. प्रतिस्पर्धा करवाई जाएगी। लड़कियों के लिए आयुवर्ग 18 से 25 वर्ष व 1600 मी. प्रतिस्पर्धा करवाई जाएगी। लड़कों एंव लड़कियों की दौड में प्रथम आने पर 11000 हजार व द्वितीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को 5100 रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा।

सतीश बवाना ने बताया कि रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपए लिया जाएग। 3 से 10 वीं रैंक तक मैडल पुरस्कार भी दिए जाएगें। खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले अपना आधार कार्ड अवश्य लेकर आए तथा बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए रहने व खाने की उचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने क्षेत्र के खिलाड़ियों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले।

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