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चुनाव:प्रधान पद के लिए राजेन्द्र शेखावत व अजीत यादव के बीच रहेगा मुकाबला

महेंद्रगढ़एक घंटा पहले
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  • बार एसोसिएशन के चुनाव आज 234 अधिवक्ता करेंगे मतदान
  • प्रधान पद का चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जता चुके हैं निवर्तमान प्रधान शेखावत

महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के 6 नवंबर को होने वाले चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। चुनाव केवल प्रधान और सचिव पद के लिए ही होगा। अन्य पदों पर एक-एक नामांकन आने के कारण वे निर्विरोध चुने जा चुके हैं। चुनाव सुबह 9 से साढ़े चार बजे तक होंगे। जिसमें बार के 234 अधिवक्ता भाग ले सकेंगे।

चुनाव मैदान में प्रधान पद के लिए तीन उम्मीदवार है, परंतु एक उम्मीदवार द्वारा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताने के बाद दो ही उम्मीदवार प्रधान पद और दो ही उम्मीदवार सचिव पद के लिए मैदान में है।

चुनाव अधिकारी सतीश यादव ने बताया कि बार एसोसिएशन पांच पदों के चुनाव करवा रही है, जिनमें प्रधान, उपप्रधान, सचिव, सहसचिव और खजांची के पद है। नामांकन के समय 25 नवंबर को प्रधान पद के लिए तीन उम्मीदवार निवर्तमान प्रधान रविन्द्र यादव, अजीत यादव तथा राजेन्द्र शेखावत, सचिव पद के लिए दो उम्मीदवार अंजेय नेहरा तथा संदीप शर्मा ने नामांकन किया। अन्य पदों में उप प्रधान के लिए धर्मवीर, खजांची के लिए अमित यादव, सह सचिव के लिए सुबोध शर्मा के एक-एक ही नामांकन आए थे।

बैलेट पेपर पर प्रधान पद के लिए होंगे तीन उम्मीदवार
बार एसोसिएशन के चुनाव में निवर्तमान प्रधान रविंद्र यादव ने विड्रॉल की तिथि बीत जाने के बाद 31 अक्टूबर को चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताते हुए बार के सभी अधिवक्ताओं से अपनी मर्जी के अनुसार अपना मतदान करने का आग्रह किया था। चुनाव अधिकारी के बताया कि नियमानुसार चुनाव बैलेट पेपर पर तो तीनों प्रधानों के नाम व चुनाव चिह्न होंगे।
चुनाव मैदान से हटना उनका निजी निर्णय है। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। निर्धारित समय पर चुनाव संपन्न करवा चुनाव नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।

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