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प्रदर्शन:एससी बस्ती के लाेगाें ने पाेल हटाने गए बिजली निगम के कर्मियों का किया विराेध

महेंद्रगढ़2 घंटे पहले
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गांव देवास में बिजली निगम ने एससी बस्ती से बिजली के 24 पोल हटाए जाने पर ग्रामीणों ने सरकार व बिजली के निगम के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि गांव देवास के एससी बस्ती में बिजली निगम द्वारा फरवरी 2020 में बिजली के 24 पोल लगाए थे। अब वह पोल बिजली निगम व ठेकेदार द्वारा उन पोलों को उखाड़ने के लिए बिजली निगम के कर्मचारी शुक्रवार को दलबल के साथ आए।

ग्रामीण विनोद कुमार, रोशन, रामनिवास देवास, लालचंद, राजबीर, लीलाराम, मनोज, ताराचंद, नरेश, कमला देवी, मुन्नी देवी, सुमित्रा, नीता व बनारसी ने बताया कि इस बस्ती में 20 घर है। उन्होंने दो बार 500-500 रुपए की सिक्योरिटी भी भर दी है। 24 मई 2019 को तत्कालीन जिला उपायुक्त गरीमा मित्तल ने गांव देवास में समस्या के लिए खुला दरबार लगाया था। एससी बस्ती के लोग भी अपनी समस्या को लेकर जिला उपायुक्त से मिले थे। उसके बाद गांव से लगभग एक से दो किलोमीटर दूर इसी एससी बस्ती में बिजली पहुंचाने के लिए फरवरी माह में गांव में से लेकर बस्ती तक 24 नए पोल लगाए गए।

क्योंकि इस बस्ती में डीएस व एचपी बिजली की कसी प्रकार की सप्लाई नहीं है। ना ही पीने की पानी व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि इस बस्ती में ज्यादातर बीपीएल परिवार से है। गांव से लेकर बस्ती तक सरकार ने 1 लाख 87 हजार रुपए बिजली का एस्टीमेट बनाया हुआ है। गांव में जगमग योजना के तहत वहां पर बिजली सप्लाई देनी थी, परंतु आज बिजली देना तो दूर निगम बिजली के पोल उखाड़ने को लेकर तैयार हो गया ।

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