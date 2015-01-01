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परेशानी:बजट के अभाव में मरम्मत को तरसा स्टेट हाईवे, टैक्स चुकाकर धूल फांक रहे राहगीर

महेंद्रगढ़2 घंटे पहले
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महेंद्रगढ़
  • महेंद्रगढ़ में स्टेट हाईवे की तस्वीर बयां कर रही है सरकार के विकास, विभाग के पास बजट नहीं, समाधान की योजना नहींं

दीपावली पर्व आने पर आम लोग अपने घरों की साफ-सफाई ही नहीं टूट-फूट को भी ठीक करवाने में जुट जाते हैं, परंतु महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जर्जर स्टेट हाइवे को ठीक न करवाकर ऐसा लग रहा है जैसे इस बार संबंधित विभाग व सरकार दीपावली पर्व कोरोना को भेंट कर रहे हैं। यही कारण है कि महेंद्रगढ़ शहर से होकर गुजर रहे स्टेट हाइवे को नया बनाने की बात तो दूर, पुराने की मरम्मत भी नहीं करवाई जा रही है।

जर्जर मार्ग के कारण आए दिन यहां हादसे हो रहे हैं। बीच रोड भारी वाहन खराब होकर खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही आसपास के निवासी व व्यापारी दिनभर धूल फांककर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। सरकार व विभाग की मौन प्रवृति से क्षेत्र के लोगों में रोष पनप रहा है।

आए दिन खराब होकर बीच रोड पर खड़े हो रहे हैं वाहन:

शहर में जर्जर स्टेट हाइवे से गुजरने वाले भारी वाहन आए दिन खराब होकर रोड के बीच खड़े हो रहे हैं। इसके बाद बनने वाली जाम की स्थिति वाहन चालकों के लिए ओर बड़ी समस्या खड़ी कर रही है। महेंद्रगढ़ शहर को पार करने में जहां वाहन चालक को पांच मिनट लगते हैं, वहां आज आधा से पौना घंटे का समय लग रहा है।

नए वाहनों की हालत भी गड्ढों वाले स्टेट हाइवे में कैसी रहती है यह सभी समझ सकते हैं। लोगों का कहना है कि महेंद्रगढ़ के रोड पर चलने वाले वाहनों की रिसेल में मार्केट में कीमत कम मिलने का कारण भी यहां के जर्जर मार्ग ही है। स्टेट हाइवे की तस्वीर बयां कर रही है सरकार के विकास: क्षेत्र के लोगों का कहना है कि महेंद्रगढ़ के अंदर से होकर गुजर रहा स्टेट हाइवे केवल नाम का ही बचा है। मार्ग के हालात देखकर लगता है कि हाइवे तो शायद गायब ही हो गया है। पंजाब को हरियाणा के रास्ते राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों को जोड़ने वाले इस मार्ग को लेकर सरकार व विभाग की उदासीनता समझ से परे हैं।

विभाग के पास रटा-रटाया जवाब मिलता है कि बजट बनाकर भेजा हुआ है। उपर से स्वीकृति मिलने पर ही रोड का निर्माण होगा। अब सोचने का विषय यह है कि सरकार क्षेत्र ही नहीं यहां के आवागमन करने वाले हर देशवासी की इस समस्या को इतने हल्के में क्यों ले रही है। यहां के लोगों को केवल जिले के नाम में ही उलझा कर विकास से दूर रखने की साजिश नजर आ रही है। सुविधाओं के नाम पर यहां के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है।

^एचएचआई को भी वन टाइम रिपेयर करवाकर देने को लेकर 13.28 करोड़ तथा प्रदेश सरकार को भी 4.20 करोड़ का बजट भेजा हुआ है। बजट को स्वीकृति मिलते ही समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। - सोमदत्त शर्मा, एसडीओ, पीडब्ल्यूडी बीएंड आर, महेंद्रगढ़।

न तो एनएचआई से कुछ मिला, ने प्रदेश सरकार दे रही बजट
बता दें कि स्टेट हाइवे को पहले नेशनल हाइवे घोषित कर दया गया था। कुछ वर्षों तक नेशनल हाइवे ने बिना कुछ लगाए इस मार्ग को अपने नाम के सहारे रखा। इसके बाद जब इसके हालात बिगड़ने लगे तो वापस स्टेट हाइवे के सिर कर दिया। अब स्टेट हाइवे ने वन टाइम रिपेयर करवाने को लेकर एनएचआई के पास 13 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट बनाकर एक माह पहले भेजा हुआ है।

इतना ही नहीं विभाग ने तो रोड के बीच बने गड्ढों को भरवाने के लिए सरकार को भी बीते अगस्त माह में 4 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट बनाकर भेजा हुआ है, परंतु स्वीकृति कहीं से भी नहीं मिलने के कारण इस मार्ग के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।

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