पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

लोग गंदा पानी पीने को मजबूर:वार्ड सात में गंदे पानी की सप्लाई, लोग परेशान

महेंद्रगढ़5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शहर के वार्ड 7 में तीन दिनों से पेयजल का गंदा पानी आ रहा है। ऐसे में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। लोगों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों को लगातार कई बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। वार्ड 7 निवासी नवीन राव, रमेश, भोलू व सुरेश आदि ने बताया कि पान की सप्लाई शुरू होते ही गंदा पानी आता रहता है। जो ना तो पीने के लायक और ना ही नहाने के लायक होता है। यहां तक की पानी में गंदी बदबू आती है। उन्होंने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से स्वच्छ पानी स्प्लाई करने की मांग की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser