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कैंप का आयोजन:कोरोना काल में आयुर्वेद के मूल्यों का दिखा सामर्थ्य

महेंद्रगढ़2 घंटे पहले
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  • डाइट प्रांगण में जारी सात दिवसीय योग शिविर के दूसरे दिन बताया योग का महत्व

दुनिया ने कोरोना काल में योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति के मूल्यों का सामर्थ्य देखा है। कोरोना कालखंड ने दुनिया को अपनी दिशा और दशा पर अवलोकन करने पर मजबूर कर दिया है। योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया को एक आशा और विश्वास जगा रही है।

ये विचार पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी एवं शिविर व्यवस्थापक निलेश मुदगल ने डाइट प्रांगण में जारी सात दिवसीय योग शिविर के दूसरे दिवस प्रशिक्षुओं के समक्ष कहें। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एवं हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में जारी पीटीआई डीपीई योग प्रशिक्षण शिविर के दूसरे बैच में खंड कनीना, अटेली व नारनौल के विद्यालयों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

निलेश मुदगल ने पीटीआई डीपीई के समक्ष कहा कि व्यायाम जहां केवल शरीर को सुडौल बनाता है, वही योग सूक्ष्म शरीर तक अपना प्रभाव डालता है। सहायक परियोजना संयोजक खुशीराम यादव और सहायक परियोजना संयोजक धर्मवीर ने सभी पीटीआई डीपीई व शिक्षकों को लगन पूर्वक योग सीखने और बच्चों तक इसे मिशन भाव से पहुंचाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि योग का स्कूल शिक्षा में पहुंचना अपने आप में बड़े बदलाव की नींव है। इस अवसर पर आयुर्वेद और शरीर विज्ञान की जानकारी देते हुए आयुष विभाग से डॉ सुमन ने बताया की ऐसी अनेकों छोटी-छोटी परंपराएं आज हमारे जीवन का अंग है जो वैज्ञानिक रूप से सही होने के कारण हमारे जीवन में डाली गई थी।

हम हजारों वर्षों से दूध में हल्दी का सेवन, सर्दी जुखाम इम्यूनिटी के लिए दालचीनी अदरक का प्रयोग करते आ रहे हैं। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद को आशा से भरी दृष्टि से देख रही है। सबसे पहले हमें विश्वास करते हुए आयुर्वेद को अपने जीवन में और भी अधिक अपनाना होगा।

योग शिक्षिका कविता देवी सुनील देवी एवं नितिन यादव ने सभी को योग प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर डीपी सरोज बाला, जसविंदर सिंह, सनी कौशिक, सुनील दुलाना, अमर सिंह, मुकेश कुमार, स्नेह लता, अनीता देवी, सत्यपाल, राजकुमार, डीपी मदन कुमार आदि सहित 94 प्रशिक्षु उपस्थित रहे।

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