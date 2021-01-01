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जिला मुख्यालय मुद्दा:महेंद्रगढ़ में मुख्यालय की स्थापना कर सप्ताह में 2 दिन डीसी व एसपी को बैठाने की प्रक्रिया शुरू हो

महेंद्रगढ़4 घंटे पहले
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महेंद्रगढ़ संघर्ष समिति के सदस्य यादव सभा में बैठक करते हुए। - Dainik Bhaskar
महेंद्रगढ़ संघर्ष समिति के सदस्य यादव सभा में बैठक करते हुए।
  • यादव सभा एवं महेंद्रगढ़ संघर्ष समिति की हरियाणा सरकार से मांग
  • नारनौल वासियों के अलग से जिला बनाने के प्रयास का करेंगे समर्थन

यादव धर्मशाला में रविवार को महेंद्रगढ़ संघर्ष समिति के शिष्टमंडल एवं यादव सभा पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक सभा के प्रधान डॉ. प्रेमराज यादव की अध्यक्षता में हुई। जिसमें महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय के किए गए प्रयासों तथा आगामी रणनीति के बारे में चर्चा हुई। बैठक में फैसला लिया कि महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय के संदर्भ में मिली आंशिक सफलता को पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति तक जारी रखा जाए।

नारनौल की मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति द्वारा अखबारों के माध्यम से नारनौल में ही मुख्यालय रखे जाने संबंधी जो तर्क दिए गए हैं। महेंद्रगढ़ संघर्ष समिति और यादव सभा उनसे इत्तेफाक नहीं रखती और मुख्यालय के गठन के लिए वह आधारभूत तथ्य नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो अतीत में महेंद्रगढ़ की बजाय नारनौल को ही जिला बनाया जाता। बता दें कि उस समय राजनीतिक कमजोरी और जनचेतना के अभाव में धीरे-धीरे कर कई वर्षों में जिला स्तर की सुविधाएं महेंद्रगढ़ से नारनौल जाती रही। क्योंकि दुर्भाग्यवश उस समय महेंद्रगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनेता भी नारनौल से ही संबंधित थे। जो जिला स्तरीय कार्यालय नारनौल नहीं जा पाए। वह आज भी महेंद्रगढ़ से ही जिला स्तरीय गतिविधियां चलाते हैं।

महेंद्रगढ़ संघर्ष समिति एवं यादव सभा मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति नारनौल से भी कहना चाहती है कि उन्हें इस प्रकार की अवांछित बयानबाजी से बचना चाहिए। यादव सभा एवं महेंद्रगढ़ संघर्ष समिति सरकार मांग करती है कि यहां मुख्यालय की स्थापना की जाए और सप्ताह में 2 दिन उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक को बैठाने की शुरूआत की जाए।

इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मवीर यादव, सैनी सभा के प्रतिनिधि गगन सैनी, सेन समाज के प्रधान सुंदर लाल असोदिया, यादव सभा के उपाध्यक्ष महावीर सिंह डीपीई, ब्रह्मदेव आर्य, कोषाध्यक्ष जगदीश प्रसाद, मीडिया प्रभारी कप्तान राजेंद्र सिंह खेड़ा, कार्यकारिणी सदस्य बलवंत सिंह बोहरा, मलखान सिंह, बहादुर सिंह थानेदार, ओमप्रकाश पोता, हरियाणा युवा यादव महासभा के जिला कार्यकारी अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल भगड़ाना तथा रामबीर उपस्थित रहे।

मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति नारनौल को नकारात्मक बयानबाजी से करना चाहिए परहेज

अधिवक्ताओं का धरना 70वें दिन भी जारी

महेंद्रगढ़| महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय स्थापित करवाने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन का धरना 70वें दिन भी जारी रहा। महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के प्रधान अजीत यादव एडवोकेट ने कहा 70 दिन के लंबे आंदाेलन के बाद भी सरकार कि आंखें नहीं खुलना संवेदनहीनता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ में अब तक जिला मुख्यालय स्थापित नहीं होना क्षेत्र के साथ अन्याय है। जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।

हमारी एक ही मांग है कि जिला मुख्यालय कि स्थापना कर महेंद्रगढ़ को उसका हक़ दिया जाए। उन्होंने यह भी दोहराया कि आंदाेलन किसी सूरत मेंभी खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि और तेज किया जाएगा। रविवार काे अधिवक्ताओं के अलावा स्योराज सिंह व मलखान सिंह पाथेडा, महेंद्रसिंह नंबरदार माजरा खुर्द, फतेह सिंह कोथल खुर्द, अतर सिंह नांगल सिरोही, संजय राव रिवासा आदि पहुंचे।

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